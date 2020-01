Fachkräftemangel: Pilotprojekt in Neustadt

Der Fachkräftemangel gilt in einigen Branchen mittlerweile als größte Herausforderung für die Zukunft vieler Unternehmen – besonders in ländlichen Regionen. Denn qualifiziertes Personal bildet die Grundlage für Wettbewerbsfähigkeit, Innovation, Wachstum und Wohlstand. „Schon heute [können] in bestimmten Regionen und Branchen offene Stellen nicht mit geeigneten Fachkräften besetzt werden“, heißt es dazu etwa auf der Internetseite des Bundeswirtschaftsministeriums.

Am 13. Januar 2020 informierten Oliver Hummel von der Thüringer Agentur für Fachkräftegewinnung (rechts), Nadine Wagner von der Wirtschaftsförderung des Landkreises Saale-Orla, und Thomas Knötsch, Niederlassungsleiter der Otto Alte-Teigeler GmbH in Neustadt an der Orla, über das Programm des dort für den 18. Februar 2020 geplanten Beratungsangebotes für Unternehmen der Region in Sachen Fachkräftemangel. Foto: Martin Schöne

Als Reaktion darauf wird im Saale-Orla-Kreis nun etwas Neues ausprobiert. Am 18. Februar 2020 findet auf dem Gelände der Neustädter Niederlassung des Straßenbau- und Fugenspezialisten Otto Alte-Teigeler GmbH (OAT) eine Beratungsveranstaltung für Unternehmen aus der Region statt. Das Angebot wird von der Thüringer Agentur für Fachkräftegewinnung (Thaff) und der Wirtschaftsförderung des Saale-Orla-Kreises als Pilotprojekt unter dem Titel „Thaff vor Ort – Strategien gegen den Fachkräftemangel“ umgesetzt.

Direkte und persönliche Beratung vor Ort

Ziel ist es, hiesige Betriebe direkt und persönlich über mögliche Verbesserungen bei Stellenausschreibungen, attraktive Rahmenbedingungen für Beschäftigte und die Möglichkeiten der Anwerbung ausländischer Mitarbeiter aufzuklären. Oliver Hummel, stellvertretender Teamleiter bei der Thaff, zählt Beispiele auf, wer bereits Interesse angemeldet hat. Die Nachfrage reiche quer durch viele Branchen: Es finden sich etwa ein Wohlfahrtsverband, ein Landwirtschaftsbetrieb, ein Unternehmen der Metallverarbeitungsbranche, oder eben der Straßenbau-Betrieb, der auch am Montag seine Räume in Neustadt für ein Pressegespräch zur Verfügung stellte.

Der Termin sollte das Projekt vorstellen und Aufschluss über erste Rückmeldungen erlauben. Denn die Aufgabe, Fachkräfte und Arbeitskräfte generell zu finden und zu binden, stehe für viele Unternehmen ganz klar an vorderster Stelle, hebt Oliver Hummel eingangs hervor. So sei die Idee entstanden, ergänzend zum zentralen Beratungsangebot der Agentur in Erfurt verstärkt in die Regionen zu gehen und in Zusammenarbeit mit der örtlichen Wirtschaftsförderung derartige Sprechtage durchzuführen. Mit dem Beratertag in der OAT-Niederlassung bildet nun der Saale-Orla-Kreis den Auftakt für dieses Format, das sich an die laut Thaff erfolgreichen Pendlertage anlehne.

Die Thüringer Niederlassung der Otto Alte-Teigeler GmbH in Neustadt an der Orla im Januar 2020. Foto: Martin Schöne

Es werde am 18. Februar eine kurze Einführung geben und in der Folge Einzelgespräche mit den jeweiligen Unternehmensvertretern. Neben den vier bis fünf Thaff-Mitarbeitern werde auch die Wirtschaftsförderung des Landkreises mit einem Beratungsangebot vor Ort sein, hält Nadine Wagner als Ansprechpartnerin im Landratsamt fest. Es gehe darum, nicht nur einen Einstieg zu bieten, sondern gleich vor Ort umfassend zu beraten, so Hummel weiter. Man pflege seit Jahren gute Kontakte in den Saale-Orla-Kreis und habe daher entschieden, die Premiere hier durchzuführen.

Für den OAT-Niederlassungsleiter Thomas Knötsch ist es wichtig, dass die Berater, die an dem Tag mit den Firmenvertretern ins Gespräch kommen auch fortan als direkte Ansprechpartner aufseiten der Thaff zur Verfügung stehen. Das Beratungsformat sei wie eine Art Hausbesuch zu verstehen, charakterisiert es Oliver Hummel. Für Knötsch hingegen sei es ein Schritt, der helfen könne, das eigene Unternehmen besser in der Öffentlichkeit zu präsentieren, Schüler, Auszubildende, Fachkräfte, Rückkehrer oder auch Quereinsteiger darüber aufzuklären, das zum Teil direkt vor der eigenen Haustür Arbeitgeber mit erstaunlichen Zukunftschancen und beruflichen Perspektiven existieren. Für Nadine Wagner ist es neben den Pendlertagen und der Saale-Orla-Schau ein willkommenes drittes Angebot für die regionale Wirtschaft, das vorhandene Potenzial besser auszuschöpfen.