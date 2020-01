Fachtag in Pößneck: Kita-Kindern mehr Freiheiten bieten

Im frühkindlichen Alter werden die Grundlagen für das gesellschaftliche Zusammenleben gelegt. Neben den Eltern prägen die Kindergärtner das normgerechte Verhalten unserer Kleinsten. Ständig und immer schneller ändern sich die gesellschaftlichen Anforderungen, umso wichtiger sind die regelmäßigen Fortbildungen für Pädagogen.

Wie die Erzieherinnen der vier DRK-Kindergärten im Saale-Orla-Kreis mit bestimmtem Verhalten der Kinder, welches oft als „nicht normal“ empfunden wird, umgehen und vor allem die Situationen verstehen können, vermittelte der promovierte Psychologe Malte Mienert beim Fachtag am Mittwoch im DRK-Pflegeheim in Pößneck-Ost.

„Erstmals sind alle Erzieher unseres Kreisverbandes zusammengekommen“, sagt der Vorstandsvorsitzende des DRK-Kreisverbands, Ralf Adam. Es sei schon ein wenig ungewöhnlich, meint er, dass die Kitas Gänseblümchen in Neustadt, Knirpsenland in Pößneck, Pfiffikus in Oberböhmsdorf und Tannaer Zwergenland mitten in der Woche geschlossen sind. Aber man habe den Termin längerfristig angekündigt, so dass sich die Angehörigen der Mädchen und Jungen darauf einstellen konnten. Er sei dankbar, dass das alles reibungslos funktionierte.

Brave Kinder von heute

Adam fasst mit wenigen Worten das Gefühl vieler Pädagogen, und auch nicht Nicht-Pädagogen, zusammen: „Verhaltensauffälligkeiten unter Kindern nehmen stetig zu.“ Der Psychologe Mienert widerlegt das: „Ich finde die heutigen Kinder sind eher brav. Sie machen weniger Unsinn als früher.“ Das Problem sei eher, stellt er fest, dass man viel mehr von dem von Erwachsenen als ungebührlich empfundenem Verhalten mitbekomme. „In der heutigen Gesellschaft überwachen wir unsere Kinder mehr, als noch vor vielen Jahren.“ Damals sei man nicht minder auffällig gewesen, nur sei das nicht so aufgefallen, sagt Mienert. Die Zeit für selbstständiges Ausprobieren und Agieren ohne Anleitung oder unter Augen der Eltern habe beständig abgenommen. Dieser allgemein zu beobachtende Prozess sei kaum umkehrbar.

An dieser Stelle kämen schließlich die Erzieher ins Spiel, die mehr Freiheiten und auch Freiräume bieten könnten. „Wir müssen flexibler arbeiten und weiter auf individuelle Bedürfnisse eingehen“, weiß die DRK-Kita-Fachbereichsleiterin Claudia Benkenstein. Wenn man merkt, dass ein Kind einen größeren Bewegungsdrang hat als andere, gebe man diesem eben mehr Möglichkeiten zum Austoben. „Wir gehen dann zum Beispiel schon früh raus, damit die Kinder im Außenbereich spielen können“, berichtet sie aus der alltäglichen Praxis.

Mehr Zusammenarbeit gewünscht

Diese sogenannte bedürfnisorientierte Arbeitsweise sei eine große Herausforderung für die Kollegen. Junge und ältere Kita-Mitarbeiter haben unterschiedliche Ausbildungen, Ansichten und Herangehensweisen. Sie wünscht sich deshalb mehr Austausch und ein Wissensfluss zwischen den Erzieher-Generationen. Das unterstreicht auch der Psychologe Mienert und ergänzt: „Nichts ist schlimmer als immer gleich auf ähnliche Situationen zu reagieren und zu hoffen, dass irgendwann ein anderes Ergebnis kommt. Die beste Erziehung ist, wenn man überraschend auf Situationen reagiert.“