Fahrerhaus eines W50 in Langenorla in Brand

Am frühen Freitagnachmittag sind die beiden freiwilligen Feuerwehren von Langenorla und Pößneck zu einem Brandeinsatz auf dem Gelände des Sägewerkes in Langenorla gerufen worden. „Das Fahrerhaus eines W50-Lkw stand in Vollbrand. Personen oder Gebäude waren nicht gefährdet“, teilte der Leiter der Langenorlaer Brandbekämpfer, Christian Müller, mit. Der Brand sei rasch unter Kontrolle gewesen. Über die Brandursache konnte am Freitagabend weder er, noch die Polizei, die auch vor Ort war, auf Nachfrage Angaben machen.

Die Alarmierung erfolgte laut der Pößnecker Wehr um 14.23 Uhr. Fünf Fahrzeuge rückten aus der Kotschaustadt an und zwei aus dem Feuerwehrgerätehaus der Langenorlaer. Für Letztere war es der erste Einsatz im Jahr 2020. Die Pößnecker waren zum Jahreswechsel bereits alarmiert worden, als ein Altkleidercontainer in Brand stand.