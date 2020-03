Große Karnevalssausen wird es am Wochenende im Orlatal nicht geben.

Neustadt/Triptis. Duhlendorfer, Molbitzer und Triptiser Karnevalisten setzen Anordnung des Landratsamtes um. Beratung in Krisensitzung

Faschings-Großveranstaltungen im Orlatal fallen aus

Aufgrund der Anordnung des Landratsamtes des Saale-Orla-Kreises, Veranstaltungen mit mehr als 50 Personen möglichst zu streichen, um einer Verbreitung des neuartigen Coronavirus Covid-19 in der Region vorzubeugen, fallen am Wochenende im Orlatal mehrere Faschings-Großveranstaltungen aus.

„Liebe Freunde, Gäste und Sponsoren, wir müssen euch leider mitteilen, dass unser 5. Galaabend am 7. März 2020 nicht stattfinden kann!“, meldete der Carnevals Club Molbitz (CCM) am Dienstag auf seiner Facebook-Seite. „Ein Folgetermin steht noch nicht, ist jedoch in Bearbeitung! Bitte habt Verständnis“, heißt es weiter.

Auch in Triptis wurde der für Samstag geplante Galaabend des 1. Triptiser Carneval Vereins (TCV) abgesagt. „Wir haben heute noch eine Krisensitzung, um zu beraten, wie die Teilnehmer informiert werden“, sagte Karsten Klisch, Vorstandsvorsitzender des TCV, am Dienstag. Man stehe mit anderen Vereinen in Kontakt, verfolge die Berichterstattung in den Medien und stehe im Austausch mit Verantwortlichen der Stadt, erläuterte er weiter.

Der Vorstand der Karnevalgesellschaft „Duhlendorf“ Neustadt (Orla) (KGN) verkündete ebenfalls über die Vereins-Facebookseite die Streichung des eigenen Galaabends am Samstag. „Es steht zunächst die Gesundheit aller im Vordergrund“, so die Mitteilung.

