Fehlende Hilfen für Bauwillige mit Kindern im Orlatal

CDU-Landtagsabgeordneter Christian Herrgott erinnert an den Antrag, dem die Regierungsfraktion im Dezember zugesagt hatte. (Archivbild)

Der Orlataler CDU-Landtagsabgeordnete Christian Herrgott kritisiert die „Verzögerungstaktik“ der thüringischen Landesregierung beim Kinder-Bauland-Bonus.

„Seit einem halben Jahr warten auch die jungen Familien im Saale-Orla-Kreis auf die versprochene Unterstützung“, so der Parlamentarier in einer Mitteilung. Er erinnerte die rot-rot-grünen Regierungsfraktionen daran, dass sie dem christdemokratischen Antrag bereits im Dezember des vergangenen Jahres zugestimmt hatten, den Kauf oder Bau einer Immobile für jede Thüringer Familie mit je 2500 Euro pro Kind zu fördern.

„Das Programm ist zunächst auf ein Jahr befristet. Wenn nach sechs Monaten noch nicht einmal eine Förderrichtlinie erarbeitet worden ist, zeigt das deutlich den Stellenwert der Familienförderung in der rot-rot-grünen Minderheitskoalition“, so Herrgott. Erst diese Woche hatte der Landtag in Erfurt das Thema aufgerufen, berichtet er. Aufgrund des Widerstands von Rot-Rot-Grün habe der Familien-Bonus nicht direkt verabschiedet werden können.

Herrgott: „Ich hätte mir hier die Zusage gewünscht, das Programm nun endlich auf den Weg zu bringen. Die notwendigen Gelder sind ja schon in den Haushalt eingestellt.“ Herrgott forderte zugleich, dass das Programm auf die nächsten Jahre ausgeweitet werde. „Je früher eine Immobilie erworben wird, umso früher ist sie abbezahlt – und kann dann im Alter eine wichtige finanzielle Entlastung darstellen“ sagt der Parlamentarier abschließend.