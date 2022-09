Fernwärme-Unterbrechung in Pößneck-Ost: Diese Straßen sind betroffen

Pößneck. Am Mittwoch kommt es zu einer kurzzeitigen Unterbrechung der Fernwärme in Pößneck.

Wegen „dringend notwendiger Reparaturen“ am Fernwärmenetz wird am Mittwoch, 28. September, zwischen 9 bis 15 Uhr die Wärmeversorgung in Teilen von Pößneck-Ost unterbrochen. Das teilten die Stadtwerke Energie Jena-Pößneck am Dienstag mit.

Konkret betroffen seien „einzelne Gebäude“ in folgenden Straßen:

Am Sonnenhof, Bertolt-Brecht-Straße, Bodelwitzer Weg, Mittelweg, Rosa-Luxemburg-Straße, Straße des 3. Oktober, Tuchmacherstraße, Wernburger Weg. Etwa sechs Stunden lang gibt es da weder warmes Wasser, noch warme Heizkörper. Die Stadtwerke bitten um Verständnis.