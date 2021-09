Festplatz in Stanau wurde eingeweiht

Neustadt-Stanau. Auf dem Areal hat früher das Gasthaus „Zur Kastanie“ gestanden, das 2019 abgerissen wurde.

Der Festplatz im Neustädter Ortsteil Stanau wurde am Donnerstagnachmittag feierlich eingeweiht. Auf dem Areal hatte einst das Gasthaus „Zur Kastanie“ gestanden, das im Oktober 2019 abgerissen wurde. Im Frühjahr 2020 begannen die Arbeiten am Festplatz mit Pavillon, an den auch ein Spielplatz angeschlossen ist, die vor zwei Wochen abgeschlossen wurden. Die Einweihung fand in geselliger Runde mit Neustadts Bürgermeister Ralf Weiße, Ortsteilbürgermeisterin Gudrun Kraft, Vertretern der Stadt, Planungsbüro, Baufirmen und Bewohnern des Ort statt.

