Feuer in Saalburg: Geistesgegenwärtige Pflegerin verhindert Schlimmeres

Saalburg-Ebersdorf. Rettungsleitstelle Gera nimmt Wohnungsbrand an und alarmiert drei Feuerwehren

Feuer kennt keine Feiertage und so wurden am Karfreitag gegen 6.45 Uhr Kameraden und Kameradinnen gleich dreier Feuerwehren aus den Betten geholt.

Alarm hatte eine Pflegedienstmitarbeiterin geschlagen. Sie hatte sich in einer Wohnung in der Schleizer Straße in Saalburg gerade um ihren Schützling gekümmert, als sie eine qualmende Steckdose wahrnahm, teilte die Schleizer Polizei auf Nachfrage mit. Die Pflegerin habe die zu betreuende Person in Sicherheit gebracht und die 112 gewählt.

Die Rettungsleitstelle Gera stufte die Meldung als möglichen Wohnungsbrand ein und schickte gleich drei Feuerwehren vor Ort. Jene aus Saalburg traf am schnellsten ein und konnte die Flammen nach der Unterbrechung der Stromversorgung sofort ersticken. Die ebenso alarmierten Feuerwehren aus Ebersdorf und Schleiz mussten nicht mehr eingreifen.

„Personen wurden nicht verletzt“, teilte die Rettungsleitstelle mit. Die Polizei schätzte den Schaden auf etwa 200 Euro. Die Geistesgegenwärtigkeit der Pflegerin habe Schlimmeres verhindert.