Feuerwehr-Film heute in Krölpa

Feuerwehr-Film heute in Krölpa

Heute Abend gibt es in Krölpa eine Filmvorstellung organisiert vom Filmzirkel Krölpa/Ranis. Ab 19 Uhr wird der etwa 60-minütige Film „Unsere Freiwilligen Feuerwehren der Einheitsgemeinde Krölpa“ in der Pinsenberghalle gezeigt. Zu sehen sein werden Einblicke von damals und heute, so die Ankündigung. „Bei den verschiedenen Einsätzen ist das vielseitige Wissen und Können der Kameraden gefragt. Die Männer sind dabei psychischen und physischen Belastungen ausgesetzt. Oft setzen sie dabei ihr Leben und ihre Gesundheit ein, um anderen Menschen Leben, Hab und Gut zu retten“, heißt es auf der Internetseite der Gemeinde Krölpa über die Feuerwehren. Der Eintritt ist frei, vor Ort wird es aber die Möglichkeit geben, eine Spende zu hinterlassen.