Feuerwehren im Saale-Orla-Kreis setzen Zeichen in blauem Licht

Die Freiwillige Feuerwehr Pößneck beteiligt sich an der Aktion #bluelightfirestation in den sozialen Netzwerken.

Corona-Lockdown hin oder her, im Notfall rücken die Freiwilligen Feuerwehren, auch die des Saale-Orla-Kreises, weiterhin aus - obwohl sie genauso von der Pandemie betroffen wie alle anderen, was ihnen die Arbeit erschwert. „Wir können keinerlei Ausbildungs- und Fortbildungsmaßnahmen durchführen und auch die Vereins- und Öffentlichkeitsarbeit sind aktuell eingestellt“, erzählt Paul Fliedner von der Freiwilligen Feuerwehr Pößneck. In Triptis musste beispielsweise die Wahl zum Stadtbrandmeister verschoben werden und auch eine Jahreshauptversammlung ist vorerst nicht möglich, wie Stadtbrandmeister Uwe Eitner kürzlich gegenüber dieser Zeitung erwähnte.

Um auf diese schwierige Situation aufmerksam zu machen, haben sich die Pößnecker und Triptiser Kameraden, ebenso wie einige andere Freiwillige Feuerwehren des Landkreises, in diesen Tagen an der bundesweiten digitalen Aktion #bluelightfirestation – zu Deutsch etwa „Blaulicht-Feuerwehrgerätehaus“ – beteiligt.

Die Feuerwehr Wurzbach leuchtet eine ganze Nacht

Bei dieser wird ein Foto des in blaues Licht getauchten Gerätehauses in sozialen Netzwerken wie Facebook oder Instagram geteilt. „Wir haben hierfür ein Foto verwendet, das wir im Vorfeld der Einschränkung durch die Pandemie gemacht haben“, erklärt Paul Fliedner, der in Pößneck für die Aktion zuständig war. Es zeigt die drei Tanklöschfahrzeuge mit eingeschaltetem Blaulicht vor der Fahrzeughalle. Mit der Veröffentlichung werden wiederum andere Feuerwehren gebeten, sich an der Aktion zu beteiligen. „Wir sind durch die Feuerwehr Triptis und die Feuerwehr Baiersdorf nominiert worden“, erklärt der Feuerwehrmann aus Pößneck weiter.

Die Triptiser Floriansjünger, die unter anderem von den Wurzbacher Kameraden aufgefordert worden waren, haben ein Foto veröffentlicht, auf dem die Einsatzfahrzeuge mit eingeschalteten Blaulichtern im Gerätehaus stehen. Die Freiwillige Feuerwehr Wurzbach ließ ihre Fahrzeughalle sogar eine ganze Nacht erstrahlen - möglich machten das blaue Strahler. Diese sind auch im Gerätehaus in Harra zum Einsatz gekommen, wie die Beschreibung zum Foto auf Instagram erklärt. Und ebenfalls in der Bildunterschrift zu finden ist die Botschaft, die allen Feuerwehren am wichtigsten ist: „Die Einsatzbereitschaft ist natürlich trotzdem gesichert.“