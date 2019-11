Wo andernorts Fichten gefeiert werden, wie die am Teichberg in Moderwitz, fallen sie anderswo.

Die Rede ist von einem stämmigen Gewächs außerhalb der Kirchenmauern in dem kleinen Örtchen Keila. Ulrich Schulze-Könitzer, ein Leser dieser Zeitung, fragte, warum der mehr als 60 Jahre alte Baum, der auf gemeindlichem Grund stand, am 19. Oktober mit Hilfe der örtlichen Feuerwehr fallen musste. Obwohl diese Fichte, die mehr als 60 Zentimeter Stammdurchmesser hat, gesund gewesen sei. „Muss das nicht durch eine Gemeinderatssitzung beschlossen werden?“

Bürgermeister Lutz Mordt klärt auf: „Die Fällung war nicht genehmigungspflichtig, weil die Gemeinde keine Baumschutzsatzung hat.“ Man habe das Vorhaben mit dem Ordnungsamt der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Ranis-Ziegenrück abgesprochen. Das bestätigte die Ordnungsamtsmitarbeiterin Martina Tewes: „Die Arbeiten sind ordentlich ausgeführt worden. Das habe ich selbst kontrolliert.“ Während der Fällarbeiten wurde auf Sicherheit und Ordnung achtgegeben, der Verkehr wurde umgeleitet. Die Fichte gehöre zu den nicht geschützten Bäumen und habe auch keine Relevanz für das Ortsbild gehabt, wie besondere Eichen oder Kastanien. Ersatzpflanzungen sind deshalb nicht notwendig.

Gefahr für Kirche und Mauer

Der Baum sei eine Gefahr für die Friedhofsmauer und die Kirche gewesen, nennt Mordt die Gründe. Die flachwurzelnde Fichte hätte bei einem Sturm umknicken und auf die Bauwerke stürzen können. Denn in der jüngsten Zeit würden vermehrt starke Winde auftreten. Der Bürgermeister ergänzt: „Die Wurzeln sind bis in die Gräber hineingewachsen und die Kirchenmauer hat bereits gelitten“. Der Keilaer Dieter Conrad findet die Beseitigung nicht weiter schlimm: „Der Baum wurde ja nicht zum Spaß gefällt.“ Und findet, dass es nachvollziehbare Gründe dafür gab.

Hinter dem Keilaer Ortsschild ist der Baumstumpf des Bergahorn erkennbar. Die Krone war abgestorben. Foto: Marcus Cislak

Ein weiterer Baum an der Straße am Ortsausgang in Richtung Ziegenrück musste ebenfalls weichen, weil „die Krone des Bergahorn dürr war und die Gefahr bestand, dass sie abknicken könnte“, so Mordt. Da die Feuerwehr die Arbeiten durchführte, entstanden auch keine Kosten für die Gemeinde. Im Gegenteil: „Wir bieten das Holz zum Verkauf an, um ein wenig Geld ins Gemeindesäckel zu spülen.“ Bislang habe sich allerdings noch keiner gemeldet.

VG-weit gibt’s keine Satzungen

Hat eine Gemeinde keine Baumschutzsatzung, kann die VG und die untere Naturschutzbehörde im Landratsamt Schleiz beraten. Eine Sprecherin des Landratsamts teilte mit, dass dann das Bundesnaturschutzgesetz greife. Brut- und Nistzeiten sind zu beachten. Im Zeitraum vom 1. Oktober bis zum 28. Februar sind Fällungen erlaubt. „In der VG hat keine der Gemeinden eine Baumschutzsatzung“, sagt deren Vorsitzende Sebastian Walch. Es bestehe dazu keine Notwendigkeit, weil genügend Grün um die Gemeinden vorhanden sei. „In den Städten ist das anders, weil hier um jedes Grün gekämpft werden muss.“

In der Stadt Triptis beispielsweise ist seit 1998 eine Satzung zum Thema aktiv. Schützenswert sind Bäume ab einem Stammumfang von 50 Zentimetern, sowie Sträucher, strauchartige Bäume und baumartige Sträucher, bei denen zwei Stämme mindestens 50 Zentimeter Umfang haben müssen. Das Beseitigen bedürfe dann der Zustimmung durch die Stadt. Ziel ist es unter anderem, den Naturhaushalt und die Lebensräume der Flora und Fauna zu sichern sowie die Erhaltung des städtischen Kleinklimas. Zur Einhaltung der Regelungen sind alle die Satzung betreffende Grundstücksbesitzer verpflichtet.

Am Samstag, 15. November, wird in Keila ab 9 Uhr zum Herbstputz aufgerufen.