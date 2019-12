Pößneck. Keine Sprechzeiten am 27. und 30. Dezember 2019.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Finanzamt Pößneck über die Feiertage geschlossen

Das Finanzamt Pößneck bleibt an den Tagen zwischen Weihnachten und Neujahr geschlossen. Post für das Finanzamt kann auch am 27. und 30. Dezember wie gewohnt eingereicht werden. Der Hausbriefkasten, Fax- und E-Mail Anschlüsse stehen auch während der Schließtage zur Verfügung. Das teilte die Behörde am Donnerstag mit.

Bereits im vergangenen Jahr blieb das Finanzamt zwischen den Feiertagen geschlossen, heißt es weiter. „Es hat schon 2018 alles sehr gut funktioniert, auch in diesem Jahr sind alle organisatorischen und technischen Maßnahmen für einen reibungslosen Ablauf getroffen“, sagt Finanzamtsvorsteher Marco Löscher.

Ab dem 2. Januar 2020 sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Finanzamts Pößneck wieder zu den gewohnten Telefon- und Öffnungszeiten für die Steuerzahler zu erreichen.

In die örtliche Zuständigkeit des Finanzamtes Pößneck fallen insgesamt 110 Gemeinden und Städte in den Kreisen Saale-Orla und Saalfeld-Rudolstadt.

Weitere Informationen: https://finanzamt.thueringen.de/standort/finanzamt-poessneck/oeffnungszeiten/