Finanzamt Pößneck wird für 1,9 Millionen Euro modernisiert

Pößneck Ab Frühjahr Investitionen in den Brandschutz und die Informationssicherheit, aber auch in die Tiefgarage

Für die größte Baumaßnahme des Jahres 2021 im Pößnecker Stadtkern wird möglicherweise der Freistaat Thüringen verantwortlich zeichnen. Im Finanzamt Pößneck finden gut zwanzig Jahre nach der Errichtung des Verwaltungsgebäudes kostspielige Umbauarbeiten statt. Das bestätigte das Thüringer Finanzministerium auf Nachfrage.

„Es ist geplant, das Gebäude weiter zu modernisieren“, teilte Juliane Riehm, Stellvertretende Pressesprecherin des Ministeriums, mit. Ein Schwerpunkt sei, „verschiedene Vorgaben“ des strengen Brandschutz- und Informationssicherheitskonzeptes der Steuerverwaltung umzusetzen. „Dies ist im Interesse der Bürgerinnen und Bürger“, so Riehm.

Das Pößnecker Projekt ist offenbar Teil einer landesweiten Initiative. „Thüringen hat als einziges Bundesland für sein gesamtes Landesdatennetz ein Sicherheitszertifikat des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik erhalten“, merkte Riehm an.

Umbau des Eingangs- und des Dachbereiches

Besuchern wird wohl vor allem der Umbau des Eingangsbereiches auffallen, der an aktuelle Sicherheitsanforderungen für Staatsgebäude angepasst werden soll. Zudem soll das Foyer um eine behindertengerechte Besuchertoilette ergänzt werden.

Das Dachgeschoss soll unter anderem durch eine Treppenhaus-Aufstockung einen zweiten Rettungsweg erhalten. Hierfür soll unter anderem die vorhandene Attika abgebrochen werden.

In dem Verwaltungsgebäude mit rund 3000 Quadratmetern Nutzfläche soll ferner die Lüftung des Archivs im Untergeschoss neu konzipiert werden. Zudem soll die Entwässerung der Tiefgarage weiter verbessert werden.

Bauarbeiten ziehen sich ins nächste Jahr hinein

Regie bei den Bauarbeiten führt das Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr (TLBV). Für die Umsetzung der geplanten Maßnahmen sind stattliche 1,9 Millionen Euro reserviert, so das Thüringer Finanzministerium.

Derzeit beziehungsweise nach und nach werden vom TLBV die verschiedenen Leistungen in der Regel bundesweit ausgeschrieben. Ob und inwiefern Firmen aus dem Einzugsgebiet des Finanzamtes Pößneck ein Stück vom Kuchen abbekommen, ist also noch nicht bekannt.

Die Bauarbeiten sollen Mitte April beginnen. Es sei damit zu rechnen, dass sie sich in das nächste Jahr hinein ziehen.

Gehwegabschnitte zumindest zeitweilig gesperrt

Gebaut wird bei laufendem Betrieb. Der Service des Finanzamtes soll so gut wie möglich aufrecht erhalten werden. Beeinträchtigungen für Besucher sollen sich in Grenzen halten.

Es sei abzusehen, dass der Parkplatz am Finanzamt und eventuell auch Gehwegabschnitte zumindest zeitweilig gesperrt werden müssen. Immerhin werden Teile des Gebäudes eingerüstet. Auch ein Kran wird aufgestellt. Um Besuchern mit körperlichen Beeinträchtigungen einen möglichst problemlosen Finanzamtszugang zu ermöglichen, soll für die Bauzeit ein Behindertenparkplatz in der Nähe des Haupteingangs an der Pößnecker Gerberstraße eingerichtet werden.

Behörde mit knapp 200 Mitarbeitern

Den Sitz des Finanzamtes für die Kreise Saale-Orla und Saalfeld-Rudolstadt bekam Pößneck 1994 als Ausgleich für den damaligen Verlust des Kreisstadt-Status zugeschlagen. Das heutige Verwaltungsgebäude, in dem ursprünglich auch das Katasteramt Pößneck untergebracht war, wurde zwischen Januar 1999 und März 2000 zum Preis von etwa 7,6 Millionen Euro hochgezogen und seinerzeit auch als ein Projekt der 1. Thüringer Landesgartenschau in Pößneck ausgegeben. Die letzten größeren Umbauarbeiten im Gebäude fanden vor zehn Jahren nach dem Auszug des Katasteramtes und wegen Feuchtigkeitsproblemen in der Tiefgarage statt.

In die örtliche Zuständigkeit des Finanzamtes Pößneck fallen 85 Gemeinden und Städten von A wie Allendorf bis Z wie Ziegenrück. Insgesamt 196 Landesbedienstete betreuen nach Angaben des Ministeriums rund 5700 Arbeitgeber bei der Abführung der Lohnsteuer, außerdem sind hier etwas mehr als 25.000 Selbständige sowie rund 39.000 Arbeitnehmer und Rentner als Steuerzahler angebunden.