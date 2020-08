Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Fleischwolf, Kontaktgrill, Kombidämpfer und Mikrowellen aus Triptiser Imbiss gestohlen

Unbekannte drangen in der vergangenen Woche in einen Imbiss in Triptis in der Puschkinstraße ein und entwendeten unter anderem Großküchengeräte im Wert von über 10.000 Euro. Den Angaben der Geschädigten zufolge drangen der/die bislang unbekannten Beschuldigten zwischen Montagabend, 3. August, bis Sonntagmittag, 9. August, in die Räume von Caro’s Futterkrippe ein. Vermutlich drangen der/die Täter über den Hinterhof in das Lager ein und weiter in die Küche vor, wo sie zahlreiche Gegenstände entwendeten, unter anderem:

Gastronomiemikrowellen,

einen Kontaktgrill

Dampfgarer,

einen Kombidämpfer,

einen Fleischwolf

hochwertige Messer- und Topfsets.

Der entstandene Schaden beläuft sich auf über 10.000 Euro. Polizeibeamte sicherten Spuren am Tatort und führen die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls.

Vermutlich wurden die Gegenstände mit einem Fahrzeug abtransportiert. Zeugen, welche Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu möglichen Tätern geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Saale-Orla unter 03663-4310 zu melden.

