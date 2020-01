Fotos, Filme, Erinnerungen vom Stadtpark Neustadt gesucht

Zum Neujahrsempfang verkündete Bürgermeister Ralf Weiße (BfN), das Neustadt in diesem Frühjahr Teil eines besonderen Projekts sein wird. Beim „MDR Frühlingserwachen“ tritt die Orlastadt für Thüringen gegen Gommern in Sachsen-Anhalt und Niesky in Sachsen an. Bei der Sendung geht es darum, in der jeweiligen Stadt bei einem gemeinsamen Arbeitseinsatz ein Herzensprojekt umzusetzen. In Neustadt fiel die Wahl auf den historischen Stadtpark, der im Rahmen der Aktion am 25. April veredelt werden soll. Entstehen soll so ein Ort für Veranstaltungen, zum Zusammenkommen und Entspannen.

Die Vorbereitungen sind bereits in vollem Gange. Die für das Projekt eingerichtete Arbeitsgruppe, die hauptsächlich im städtischen Kulturamt angesiedelt ist, hat bereits einige Dinge auf den Weg gebracht. „Wir haben Inhalte abgeklopft, einen Vorhabens-Katalog erstellt mit 26 Einzelmaßnahmen, Zuständigkeiten festgelegt, überlegt, wo es eine bauliche Vorplanung braucht und Firmen angesprochen“, nennt Neustadts Kulturamtsleiter Ronny Schwalbe einige Punkte. Zudem hätten sich bereits viele Freiwillige gemeldet und ihre Unterstützung zugesagt, darunter Bürger, Vereine, Gewerbetreibende und Stadtratsfraktionen. Weitere Helfer sind gerngesehen.

Im Vorfeld wird MDR-Moderator Stefan Ganß als persönlicher Ortspate die Stadt dabei unterstützen, die Werbetrommel zu rühren. In diesem Zusammenhang wurde nun einen Aufruf gestartet. „Wir würden uns sehr freuen, wenn Menschen ihre Erinnerungen mit uns teilen“, sagt Ronny Schwalbe. Gesucht sind persönliche Geschichten, die mit den Stadtpark in Verbindung gebracht werden. Darüber hinaus ist auch passenden Bild- und Filmmaterial, welches in der Vergangenheit aufgenommen wurde, willkommen. Dieses soll dem MDR zur Illustration des Projektes dienen und auch auf der Internetseite der Stadt zeigen, wie der Stadtpark früher genutzt wurde und sich über die Jahre verändert hat. „Wir freuen uns beispielsweise sehr über Schuleinführungs- oder Jugendweihfotos vor der Blumenuhr, alte Filme, die Sie noch zuhause haben, die den Park zeigen oder das, was sich dort in den vergangen Jahrzehnten abgespielt hat oder sonstiges Material, was mit dem Neustädter Stadtpark in Verbindung steht“, so der Kulturamtsleiter.

Wer weiterhelfen möchte, kann sich in der Touristinformation im Lutherhaus, telefonisch unter (036481) 8 51 21 oder per E-Mail an touristinfo@neustadtanderorla.de melden.