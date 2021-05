Freibad Triptis wird später eröffnet

Triptis. Die Vorbereitungen auf die Freibad-Saison in Triptis laufen aber weiter.

In diesen Tagen laufen die letzten Arbeiten in Vorbereitung auf die Saison im Freibad in Triptis. Eigentlich sollte dieses am 15. Mai für Besucher geöffnet werden. Aufgrund der aktuellen Pandemie-Lage und den damit verbunden Einschränkungen muss der Start in die Freibadsaison allerdings verschoben werden, so die Stadt Triptis. Alle Entwicklungen in Thüringen im Corona-Live-Blog.

„Es wird alles so vorbereitet, dass wir jederzeit aufmachen könnten. Allerdings wird das erst dann möglich sein, wenn es die Inzidenzzahlen zulassen. Ist das der Fall, wird das Schwimmbad mit einem entsprechenden Hygienekonzept und in Abstimmung mit der Gesundheitsbehörde geöffnet“, teilt der Triptiser Kulturamtsleiter Jan Wißgott auf Nachfrage mit.