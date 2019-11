Landleben Freude über neuen Spielplatz in Strößwitz

Über einen neuen Spielplatz können sich seit kurzem die Kinder in Strößwitz freuen. Im September wurde begonnen, diesen nach und nach umzugestalten mit dem Ziel, den beliebten Anlaufpunkt für die jungen Bewohner des Neustädter Ortsteils attraktiver zu machen. Alte und verschlissene Spielgeräte wurden durch moderne ersetzt. So bieten unter anderem Wippe, Wackelsteg und Balancierbalken nun tolle Möglichkeiten, sich auszutoben. Auch ein neu angelegter Barfußpfad sowie eine Kräuterspirale und ein dreistufiges Hochbeet sind auf dem Gelände zu finden.

Mit einer kleinen Feier wurde der Spielplatz an die Dorfgemeinschaft übergeben. Zu diesem freudigen Anlass hatten die Kleinen des Diakonie-Kindergartens Räuberhöhle Lieder und Gedichte einstudiert, die sie für ihr Publikum vortrugen. „Wir wollten uns mit dem Programm bei allen Beteiligten bedanken. Wir haben uns sehr gefreut, dass wir angehört wurden und unsere Wünsche äußern durften“, sagte Leiterin Simone Opitz.

Etwas für Kinder zu tun, sei immer gut angelegtes Geld, betonte Neustadts Bürgermeister Ralf Weiße (BfN). „Mit der Neugestaltung des Spielplatzes hat Strößwitz eine weitere Aufwertung erfahren“, befand er. Das Stadtoberhaupt bedankte sich bei der feierlichen Übergabe nicht nur bei der ausführenden Baufirma Siegfried Scherzer Garten- und Landschaftsbau aus Saalfeld sowie beim Weimaer Planungsbüro Sigma Plan, sondern auch bei den den Eltern, dem Ortsteilrat und weiteren Helfern, die zum Gelingen des Vorhabens beigetragen hatten. „Das ist nicht in jedem Ortsteil so und das ist es, was Strößwitz besonders macht“, lobte Ralf Weiße das Engagement.

Die Kosten für die Umgestaltung des Spielplatzes in Strößwitz beliefen sich auf rund 30.000 Euro, die zu 65 durch Fördermittel finanziert werden konnten. Mit dieser Maßnahme konnte bereits nach dem Neubau des Gerätehauses und der Neugestaltung des Strößwitzer Dorfgemeinschaftsplatzes das dritte Bauvorhaben, das im Rahmen der Dorferneuerung durchgeführt wurde, erfolgreich abgeschlossen werden.