Friesau: Feuerwehr löscht Schuppenbrand

Wegen eines Brandes, der sich am Ende als „Bagatelle“ erwies, wurden am Karsamstagnachmittag vier Feuerwehren alarmiert.

Friesau. Flammen können schnell erstickt werden.

Auf einem Grundstück am Dorfplatz in Friesau ist am Karsamstagsnachmittag ein „kleinerer Schuppen“ in Brand geraten. Das teilte die Rettungsleitstelle Gera auf Nachfrage mit.

Das Feuer wurde gegen 14.30 Uhr gemeldet. Alarmiert wurden gleich vier Feuerwehren - jene aus Friesau, Saalburg, Ebersdorf und Bad Lobenstein.

Zum Löscheinsatz seien lediglich die ortsansässigen Kameraden gekommen. Denn vor Ort habe sich der Brand vergleichsweise als „Bagatelle“ erwiesen, wie es seitens der Rettungsleitstelle Gera eingeschätzt wurde. Die Flammen seien schnell und komplikationslos erstickt worden. Für die auswärtigen Löschfahrzeuge habe es teilweise noch während der Anfahrt „Einsatzabbruch!“ geheißen.

Personen seien nicht verletzt worden. Zur Brandursache und Höhe des Sachschadens konnte die Rettungsleitstelle Gera keine Angaben machen.