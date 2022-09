Die Kirche in Neunhofen.

Führung durch die Kirche Neunhofen am Samstag

Neustadt-Neunhofen. Imposantes Bauwerk im Ortsteil von Neustadt (Orla) birgt auch einige Geheimnisse.

Wer sich der Stadt Neustadt aus Richtung Westen nähert, sieht sie bereits von Weitem: Mit ihren fünf Spitzen ragt die Dorfkirche Neunhofen seit 1409 in den Himmel über dem Orlatal. Ein Vorgängerbau der imposanten Kirche wurde bereits im 12. Jahrhundert von den Benediktinern aus Saalfeld erbaut. Und nun, pünktlich zum Dorffest-Wochenende im Neustädter Ortsteil Neunhofen, findet am Samstag, 24. September, um 10 Uhr eine öffentliche Stadtführung in der Neunhofener Kirche St. Simon und Juda statt. Denn nicht nur imposant und weithin sichtbar ist die Neunhofener Kirche, besonders spannend ist das Gotteshaus auch von innen.

Wer sich für sakrale Architektur interessiert, der könne hier so manches entdecken, denn viele Epochen haben im Inneren ihre Spuren hinterlassen, heißt es in der Ankündigung zur Veranstaltung. Unter ihrem Dach vereine die Kirche romanische Elemente, gotische Bauteile und barocke Stuckverzierungen. Die Führung mit Pfarrer David Wagner führe die Gäste über die Geschichte und die besondere Architektur hin zu den beiden Altären, allerlei „Merkwürdigkeiten“ und Geheimnissen wie scheinbar nutzlose Räume und vergesse dabei auch den Blick für die Geschichten der kleinen Details wie den Paradiesapfel an der Decke nicht.

Treffpunkt zur Führung ist das Eingangsportal der Kirche St. Simon und Juda, oberhalb der Alten Landstraße im Ortsteil Neunhofen, Parkmöglichkeiten stehen über die Anfahrt Auf dem Dohlenberg zur Verfügung.

Karten für die Führung sind in der Touristinformation im Lutherhaus erhältlich. Für Kinder bis zum Schuleintritt ist die Teilnahme kostenfrei.