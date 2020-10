Fünf Schneiderlein schwingen die Nadel im Kulturkonsum in Hütten

Weil die Fenster wegen Corona weit geöffnet sind, hört man schon von weitem die Nähmaschinen rattern im Kulturkonsum in Hütten im Orlatal. Die vier Teilnehmer des dreitägigen Nähkurses sind bunt gemischt. Verschiedene Generationen nähen unter Anleitung von Katharina Spindler. Die 60-Jährige ist Modedesignerin und Schneiderin und will diese alte Kulturtechnik gern weitergeben.

Upcycling ist beliebt

Katharina Spindler ist die Leiterin des Kulturkonsums in Hütten. Dort finden regelmäßig Ausstellungen und Kreativkurse statt. Foto: Conni Winkler

„Handarbeiten sind in. Viele Menschen, ob jung oder alt, interessieren sich wieder dafür“, sagt die Schneiderin. Das sei aber nicht immer so gewesen. „Doch in letzter Zeit besinnen sich immer mehr Menschen darauf, dass Reparieren und sogenanntes Upcycling – das bedeutet frei übersetzt aus alten Gegenständen Neues herzustellen – sinnvoll ist und zudem viel Spaß macht.“ Sie kenne eine Nähenthusiastin, die noch nie Stoff gekauft hat. Aus alten Kleidungsstücken fertigt sie neues an. „Einmal kam sie mit einem alten Steppmantel ihrer Tante. Daraus hat sie eine Tasche für ihre Nähmaschine genäht“, erzählt Katharina Spindler.

Keine Zeit gehabt fürs Nähenlernen

Die meisten Teilnehmer dieses Nähkurses wollten erst einmal die Grundlagen des Nähens mit der Nähmaschine erlernen. Eine von ihnen ist Angela Donath aus Neustadt/Orla. „Ich will nähen lernen, weil meine Mutti nie Zeit hatte, mir das beizubringen. Sie hat immer viel gearbeitet“, sagt die 60-Jährige. Klar, auch sie habe zu DDR-Zeiten im Fach Nadelarbeit die Basisfertigkeiten des Nähens mit der Hand erlernt. Knopf annähen, Häkeln, Sticken. Das sei noch hängengeblieben. Aber für mehr hätten ihre Fähigkeiten nicht gereicht. „Jetzt, da ich Rentnerin bin, habe ich Zeit fürs Nähen“, sagt sie und ist gerade dabei, eine ihrer Hosen unter der fachlichen Anleitung der Kursleiterin zu kürzen.

Weitergabe von Generation zu Generation selten möglich

Angela Donath aus Neustadt kürzt eine ihrer Hosen ein. Foto: Conni Winkler

Angela Donath ist der Meinung, dass solche Fähigkeiten wie das Nähen kaum noch von Generation zu Generation weitergegeben werden. „Die Möglichkeiten des Zeitvertreibs heutzutage sind groß. Früher saß man an langen Winterabenden beisammen, hat sich mit Handarbeiten beschäftigt und eben nicht fern geschaut.“ Auch sei es jetzt ganz und gar unüblich, dass mehrere Generationen einer Familie eng beisammen leben. Schon alleine dadurch werde das Weitergeben von Wissen und Fertigkeiten erschwert. Ein gesellschaftliches Problem, dass so schon lange existiert. „Große Familienverbände gibt es nicht mehr.“ Daher käme dieser Nähkurs wie gerufen und außerdem gebe es das wöchentliche Nähcafé. „Das werde ich besuchen, um 24 Säckchen für einen Adventskalender für meine Enkelin zu nähen“, sagt die 60 Jährige.

Sabine Ulitzsch aus Neustadt ist heute mit dabei, obwohl sie schon seit drei Jahren eben jenes Nähcafé im Kulturkonsum besucht. Für Handarbeiten begeisterte sie sich schon als Kind, weil ihre Oma so handarbeitsversessen war. „Ich hatte das Glück, dass meine Oma mit bei uns im Haus wohnte. Sie hat mir sticken, stricken, nähen, und häkeln beigebracht.“

Nähkurse sind auch bei Kindern beliebt

Schneiderin Katharina Spindler erklärt Mia-Sophie aus Ranis den Umgang mit der Nähmaschine. Foto: Conni Winkler

Auch Leah-Sophie und ihre Schwester Mia-Sophie aus Ranis wurden durch ihre Oma aufs Nähen aufmerksam. „Sie ist Schneiderin, aber leider wohnt sie ganz weit weg. Wir sehen sie kaum“, erzählt Leah-Sophie. Daher kann sie ihnen nicht selbst das Nähen beibringen. Aber sie schickte den Mädchen ihre alte Nähmaschine und Stoff für den Nähkurs. Leah-Sophie näht an einem Geburtstagsgeschenk für ihre Mama und Mia-Sophie kreiert einen Stoffhasen, den sie ihrer Oma schenken will. Beide haben sich vorgenommen, in Zukunft mit dem Nähen weiterzumachen. Mia würde am Liebsten für ihren Papa ein Shirt nähen, „damit mal ein bisschen Abwechslung in seinen Kleiderschrank kommt.“

Der nächste Nähkurs findet vom 27. bis 29. Oktober, von 14 bis 17 Uhr, im Kulturkonsum in Hütten statt. Eine Anmeldung ist noch möglich unter: 03647/419096 oder per Mail an bdp-huetten@web.de