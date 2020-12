Lebensretter kamen am Dienstag in Ranis zum Einsatz.

Fünfjähriger Junge fällt in Feuerlöschteich und muss reanimiert werden

Am Dienstag, 1. Dezember, gegen 16.30 Uhr hat sich ein fünfjähriges Kind aus dem Kinder- und Jugendheim Ranis (Saale-Orla-Kreis) unerlaubt von einem Spielplatz entfernt. Hierbei sei es auf nassem Gras ausgerutscht und in einen Feuerlöschteich gestürzt. Das teilte am Mittwochmittag der Diakonieverein Orlatal Neustadt als Träger des Kinder- und Jugendheimes Ranis mit.