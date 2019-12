Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

„Fundierte Argumente unter Beleidigungen begraben“

„Wer als weißer Mann jenseits der 50 am 7. Dezember die Veranstaltung der Grünen Jugend Saale-Orla ‘Windstille in der Energiewende’ in der Aula des Gymnasiums Am Weißen Turm Pößneck besucht hat, ist voll auf seine Kosten gekommen.“ Das findet in einer Mitteilung Anne Rech von Bündnis 90/Die Grünen, zuletzt Orlataler Landtags-Direktkandidatin ihrer Partei.

„Applaus für falsche CO 2 -Grafiken, gegenseitiges Händeschütteln für fadenscheinige Argumente und die eindeutige Mehrzahl ließen das männliche Geschlecht sich im unwiderlegbaren Recht fühlen“, beschreibt sie Eindrücke von der Veranstaltung, über die wir in der Montagsausgabe berichtet hatten. „Ein Herr äußerte zwar die Bitte, dass er überzeugt werden wolle, dass Windkraft effektiv und sinnvoll sei, das kam aber mehr wie eine Phrase daher. Die wenigen Befürworter von Windenergie konnten unter dieser geballten Männlichkeit nur einbrechen. Fundierte und nachweisbare Argumente aus der Windenergiebranche, den Stadtwerken Jena-Pößneck und einem überzeugten Elektroauto-Fahrer wurden unter süffisantem Lachen, arroganter Mimik und Gestik sowie Beleidigungen begraben.“

Weiter schreibt die Pößnecker Grüne: „Der Eindruck, dass hier, wie es Landrat Thomas Fügmann zur Halbzeit versuchte zu fordern, über ein enorm wichtiges Thema für den Saale-Orla-Kreis sachlich diskutiert werden soll, verschwand unter der Hochnäsigkeit und Sturheit der breiten Masse. Das war keine Diskussion, das war eine großangelegte Verunglimpfung neuer Ideen, ohne den Wunsch nach Kompromissfindung.“ Sie haben den Saal nach einer Stunde verlassen, und zwar „höchst emotionalisiert, weil Gesprächsregeln und Werte des Anstands und der Höflichkeit beim Gang ins Gymnasium durch die Mehrheit der Besucher abgelegt wurden“, so Anne Rech.