Gefallenen-Denkmal in Bucha wurde restauriert

Seit fast 100 Jahren steht das Denkmal in Bucha, das an die Gefallenen des Ersten Weltkrieges aus dem Ort erinnert. Die Zeit ging nicht spurlos an dem Ehrenmal vorbei, das auf einem Platz an der Kirche zu finden ist. „Das Denkmal sah schlimm aus. Es war total verwittert, es hat an der Figur ein Arm gefehlt und die Schleppe des Umhangs war weggebrochen“, erklärt Renato Koch, Vorsitzender des Heimatvereins Bucha.

Die Vereinsmitglieder – derzeit sind es 43 – beschlossen daher, das Mahnmal herrichten zu lassen. „Es gehört einfach zum Dorf und zur Geschichte dazu, daher war es uns wichtig, das machen zu lassen. Es soll die Erinnerung wach halten. Auf dem Denkmal sind einige Namen zu finden, die es auch heute noch im Ort gibt“, so Renato Koch. Insgesamt sieben Gefallene hatte Bucha zu beklagen.

Der Steinmetzbetrieb Grabmal-Redlich aus Schleiz nahm die Arbeiten vor, modellierte das Denkmal und versiegelte es. Etwa sechs Wochen habe die Instandsetzung gedauert und rund 1500 Euro gekostet. Diese sei aus der Vereinskasse, etwa mit Erlösen aus dem Seifenkistenrennen des vergangenen Jahres, finanziert worden. „Das ist eine große Summe für so einen kleinen Verein wie uns“, sagt der Vorsitzende. Daher ist man stolz, dennoch dieses Projekt auf den Weg gebracht zu haben. Am Freitag will man das Denkmal in kleiner Runde an die Dorfgemeinschaft übergeben.

Platz um das Denkmal soll noch verschönert werden

Mit der Instandsetzung des Ehrenmals sind die Arbeiten allerdings noch nicht abgeschlossen, denn auch um dieses herum will der Heimatverein noch Verschönerungen vornehmen. So wollen die Mitglieder den Platz pflastern, darüber hinaus sollen außerdem zwei Bänke aufgestellt werden. „Das nehmen wir dann in Angriff, wenn das Wetter wieder passt“, sagt Renato Koch.

Spätestens bis zur 950-Jahr-Feier von Bucha, die im kommenden Jahr ansteht und am 17. Juli begangenen werden soll, will man mit den Vorhaben fertig sein.

Die Vorbereitungen für das große Jubiläum seien bereits in vollem Gange, unter anderem wurde bereits in den Annalen gestöbert. „Im Zuge der Vorbereitung zu unserer 950-Jahr-Feier ist der Anspruch entstanden, über die Geschichte des Ortes mehr Wissen zu wollen. Dabei kam dann auch über das Denkmal einiges raus“, sagt Manuela Hortig, stellvertretende Vereinsvorsitzende.

Zu Zeiten des Ersten Weltkrieges und auch in den Jahren danach habe es im Kirchspiel Schöndorf-Volkmannsdorf einen sehr engagierten Geistlichen, nämlich Pfarrer Liebe, gegeben. „Er hat akribisch aufgeschrieben, was in den Orten passiert ist“, so Hortig.

Festgehalten wurde dies in der Zeitung „Heimatglocken“. So geht aus der Zeitung hervor, dass ein Professor Klopfer im September 1920 aus Weimar im Kirchspiel unterwegs war, um sich in den Gemeinden zum Thema Ehrenmal für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges zu beraten. Die erste Idee sei dann gewesen, dass Orte, die eine Kirche haben – also Schöndorf und Bucha – ein solches bekommen.

Am 22. Juni 1921 habe Pfarrer Liebe dann in den „Heimatglocken“ aufgerufen, wenn Gelegenheit dazu bestehe, in den anderen Orten Denkmale zu betrachten und deren Gestaltung zu beurteilen.

Schließlich beauftragte die Gemeinde Bucha die Pfarrerin Lisa Simcyk aus Gera-Zwötzen, ein Grabmal nach ihrem eingereichten Entwurf zu fertigen. Dieses wurde dann am 26. Juli 1922 mit einem Lastkraftwagen in Gera abgeholt. Auf dem vorher geweihten Gelände vor dem Friedhof wurde zunächst ein Fundament angelegt, am 27. Juli 1922 der Sockel aufgebracht.

Unter die Figur kam eine versiegelte Flasche mit inliegender Urkunde, auf der die Namen der Gefallenen zu finden sind. Im Anschluss wurde die Figur aufgestellt.

Einweihung des Denkmals fand 1922 statt

Die Einweihung des Ehrenmals fand schließlich am 30. Juli 1922 unter Anwesenheit der Angehörigen der Gefallenen, der Künstlerin, des Gemeinderates, des Denkmalausschusses, des Gesangsvereins Bucha, des Kriegervereines Schöndorf, Schulkindern und Lehrern, des Pfarrers und der Gemeinde statt. Nach einem gemeinsamen Gottesdienst ging es um den Dorfteich zum Denkmalsplatz, wo das Ehrenmal mit Liedern, Gedichten, ehrenden Worten und Salven eingeweiht wurde.

Von 28 Kriegsteilnehmern aus Bucha waren sieben gefallen. Das sind Richard Wagner, Otto Franz, Edwin Franz, Paul Seeling, Lehrer Paul Schröder, Hugo Oertel sowie Arno Walther. Ihre Namen sind auf dem Denkmal zu finden.

Auch wenn der Heimatverein schon einiges zur Geschichte herausfinden konnte, würden sich die Mitglieder freuen, noch mehr zu erfahren. „Wer noch Unterlagen zur Geschichte von Bucha hat oder sich noch an etwas erinnern kann, kann sich gerne melden“, sagt Renato Koch.

Im Rahmen der 950-Jahr-Feier seien außerdem Themenhöfe im Ort geplant, für die man noch entsprechende Utensilien suche, etwa alte Schulsachen oder Ausstattung aus früheren Arztpraxen. In diesem Falle würde sich der Heimatverein freuen, wenn diese zur Verfügung gestellt würden.