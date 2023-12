Geleebananen und Nougatzapfen aus dem Saale-Orla-Kreis sind der Trumpf

Gastgeber und Gäste am Pößneck-Stand in Forchheim (v. l.): Michael Beutel, Holger Lehnard, Andreas Blümel, Marion Beutel, Maria-Luise Lehnard, Natalia Blümel, Matthias Creutzberg und Uwe Kirschstein.

Pößneck. Eine Pößnecker Delegation nahm erstmals an einem „Weihnachtsmarkt der Partnerstädte“ in Forchheim statt. Was die Franken besonders interessiert hat.

Die Pößnecker Partnerstadt Forchheim organisierte in diesem Jahr beziehungsweise am dritten Adventswochenende erstmals einen „Weihnachtsmarkt der Partnerstädte“. Und so präsentierte eine kleine Pößnecker Delegation kulinarische Spezialitäten aus dem Orlatal mit Rosenbier und Berggoldpralinen. „Ausgeschmückt war der farbenfroh und freundlich gestaltete Stand mit handgebastelten Adventsgestecken, die von der Behindertenwerkstatt der Arbeiterwohlfahrt und vom Freizeitzentrum zur Verfügung gestellt wurden“, teilt der städtische Hauptamtsleiter Andreas Blümel mit, der gemeinsam mit dem CDU-Stadtratsmitglied und Städtepartnerschaftsbeauftragten Matthias Creutzberg an der Spitze der kleinen Abordnung stand.

„Anfangs waren wir gespannt, wie das Bier und die Pralinen ankommen, weil es zwei Produkte sind, welche auch in Forchheim produziert werden“, so Blümel. „Die Kostproben aber überzeugten“, so sein Eindruck, und er fügt hinzu: „Viele Standbesucher stammten auch aus Thüringen und Sachsen und waren erfreut, vor allem Geleebananen und Nougatzapfen wiederzusehen.“ Den Forchheimern habe besonders das Margareten-Bier gemundet, heißt es.

Die Gelegenheit sei genutzt worden, in der Partnerstadt neue Kontakte zu knüpfen und alte zu vertiefen. Laut Blümel habe es „Anfragen zu unterschiedlichsten Vereinen in Pößneck“ gegeben. Gespräche wurden etwa mit Oberbürgermeister Uwe Kirschstein (SPD) und dem Städtepartnerschaftsbeauftragten Holger Lehnard (CSU) geführt.

Verlockende Landesgartenschau

Besonders groß sei das Interesse der Forchheimer an ostthüringischen Radwegen gewesen. Entsprechende Prospekte hätten nicht nur Anklang gefunden, vor allem die Radwegekarten seien schnell vergriffen gewesen. Die Wiederausrichtung einer Landesgartenschau hätten viele Besucher am Stand als Grund genannt, Pößneck spätestens 2028 wieder zu besuchen.

„Ein daher erfolgreiches Wochenende wurde abgerundet mit dem wertvollen Miteinander der Vertreter der einzelnen Partnerstädte“, so der kurze Bericht über den Aufenthalt in der fränkischen Kreisstadt. „Kostproben tschechischen Bieres, französischen Käses und österreichischen Obstrandes blieben bei den kalten Temperaturen gut in Erinnerung.“ Alle Beteiligten seien sich einig gewesen, diesen Markt 2024 zu wiederholen. „Herzlichen Dank auch an alle Forchheimer, die uns unterstützt und über das Wochenende begleitet haben!“, resümierte Blümel.