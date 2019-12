Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gelenk-Patientenseminar in Pößneck

Am kommenden Dienstag laden die Orthopäden und Unfallchirurgen der Thüringen-Klinik „Georgius Agricola“ zu einem Patientenseminar nach Pößneck ein, in dem moderne Behandlungsmöglichkeiten des Gelenkersatzes vorgestellt werden. Die Veranstaltung findet am 10. Dezember ab 16.30 Uhr im Freizeitzentrum Pößneck in der Franz-Schubert-Straße 8 statt. „Verschleißerscheinungen der großen Gelenke gehören zu den häufigen Erkrankungen des Bewegungssystems, deren optimale Behandlung eine fachübergreifende und qualitätsgesicherte Zusammenarbeit voraussetzt“, heißt es in der Ankündigung. Dies sei im Endoprothetikzentrum (EPZ) der Thüringen-Klinik geboten.

Das Pößnecker EPZ stellt sich zum Patientenseminar vor und Oberarzt Andreas Themel wird einen Überblick über die Möglichkeiten des Gelenkersatzes geben. „Ein besonderer Schwerpunkt unserer Abteilung liegt in der Implantation von Knieendoprothesen, Hüftendoprothesen sowie in der Schulter- und Sprunggelenksendoprothetik“, sagte der Facharzt für Chirurgie, spezielle Unfallchirurgie, Orthopädie und Traumatologie vor dem Seminar.

Eine Endoprothese (aus dem Griechischen: endo, „innen“), ist ein Implantat, das dauerhaft im Körper verbleibt und ein geschädigtes Gelenk ganz oder teilweise ersetzt, so eine Erläuterung.

Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung nicht erforderlich.