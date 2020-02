Gerüstbauer trotzen in Pößneck dem Regen

Seit Montag der vergangenen Woche sind in der Pößnecker Innenstadt Mitarbeiter des Gerüstbau-Unternehmens Hammerschmidt aus Unterwellenborn damit beschäftigt, das ehemalige Kaufhaus Binder für dessen Sanierung einzurüsten. Die sieben dort eingesetzten Arbeiter trotzen dabei etwa am Mittwoch dieser Woche auch dem wechselhaften Wetter und hieven selbst bei leichtem Regen ein Gerüstelement nach dem anderen in die Höhe. Es wird gesteckt, gehämmert, Verankerungen werden gesetzt und immer wieder ist das Geräusch zu hören.

Der seltene Blick von oben aufs frühere Kaufhaus Binder. Foto: Martin Schöne

Gerüstbau ist wie Lego

Am Mittwochvormittag stehen an der Fassade zur Breiten Straße hin bereits drei Stockwerke Gerüst, während die Metallkonstruktion an der Gebäude-Rückseite schon länger fertig ist. Immer neue Lkw-Ladungen mit Rahmenteilen und Bodenbrettern werden angeliefert, um das historische Gebäude Schritt für Schritt vollständig zu umstellen und letztlich den Sanierungsarbeitern Zugang zu allen Bereichen der Hausfassaden zu ermöglichen.

Die drei Seiten, an denen öffentliche Straßen verlaufen, werden abschließend noch mit blauen Netzen verkleidet, erläutert der Inhaber des Gerüstbauunternehmens, Enrico Hammerschmidt. Insgesamt sollen die Arbeiten 14 Tage dauern und demnach bald abgeschlossen sein.

Das Aufstellen eines solchen Gerüstes bildet praktisch den Ausgangspunkt für jegliche Erneuerungsmaßnahmen am äußeren Erscheinungsbild von Gebäuden. Auf die Frage, inwiefern es für den Profi etwas Besonderes sei, ein geschichtsträchtiges und ortsbildprägendes Gebäude einzurüsten, sagt Enrico Hammerschmidt, es sei ein „schönes Objekt“. Doch für den Aufbau eines Gerüstes sei das nachrangig. Ob ein Gebäude einen besonderen Hintergrund habe oder nicht, spiele für die Umsetzung keine Rolle. „Mit dem Gerüstbau ist es wie beim Bauen mit Lego-Steinen“, veranschaulicht Hammerschmidt. Man benutze stets dieselben Elemente, baue damit aber je nach Objekt andere Konstruktionen auf.

Eine Verankerung. Foto: Martin Schöne

Bei den Verankerungen in den Wänden müsste man bei alten Gebäuden zwar manchmal auf besondere Gegebenheiten achten. Als Beispiel nennt er Fachwerkhäuser. Doch bei den Außenwänden des früheren Binderschen Kaufhauses gebe es mit den Ziegeln keine Sorgen. Je nachdem, welche Außenverkleidung am Gerüst angebracht werden soll, entscheide sich die Menge der Verankerungen, die die Konstruktion an der Wand festhält. Bleibt das Gerüst unverkleidet, müsse in vertikaler Richtung alle vier Meter ein Anker gesetzt werden. Wird die Rüstung hingegen mit einer Plane bedeckt, so sei ein Anker an jedem Rahmengestell nötig. Das habe mit der unterschiedlichen Einwirkung des Windes auf die verschiedenen Verkleidungsvarianten zu tun, erläutert der Inhaber.

Holzplatten schützen Gehwegpflaster

„Die sicherheitstechnischen Aspekte sind immer gleich“, sagt Enrico Hammerschmidt und beschreibt anschließend Bauliches, aber auch Verkehrsrechtliches wie etwa Absperrpläne. „Die Fußgängerleitung ist wichtig, damit nicht aus Versehen jemand in die Baustelle hineinläuft.“ Am Eingang der Breiten Straße in Pößneck steht den Passanten bis auf Weiteres nur der Fußweg auf der nördliche Seite der Straße zur Verfügung. Der südliche Fußweg trägt nun das Gerüst. Holzplatten schützen das besondere Pflaster vor mechanischen Einwirkungen durch das Gewicht der Konstruktion.

Auch die der Pößnecker Familie Binder gewidmeten Stolpersteine, liegen so derzeit im Verborgenen. Vier dieser Gedenktafeln erinnern dort an das Schicksal der Familienmitglieder, die in der Zeit des Nationalsozialismus verfolgt, deportiert und ermordet wurden.