Mitarbeiter des Textildienstleisters Elis in Neustadt am 11. Februar beim Warnstreik vor den Werktoren des Unternehmens.

Gewerkschaft spricht von Konfliktverschärfung in Neustadt

Im Tarifstreit bei der Firma Elis in Neustadt meldet die Industriegewerkschaft (IG) Metall eine Verschärfung der Situation. Der Arbeitgeber habe am 14. Februar Teile der Produktion in andere Standorte verlagert, als Reaktion auf den Warnstreik vom 11. Februar, heißt es in einem Schreiben. Betroffen seien davon derzeit etwa 25 Mitarbeiter.

„Die Arbeitgeberseite eskaliert jetzt vollkommen unnötig die Tarifauseinandersetzung. Mit der Verlagerung von Wäsche in andere Standorte bedroht er die Kolleginnen und Kollegen in ihrer Existenz, denn sie sind auf ihren Arbeitsplatz angewiesen“, sagt Franziska Wolf von der IG Metall Jena-Saalfeld. Auch Christoph Ellinghaus, Zweiter Bevollmächtigter IG Metall Jena-Saalfeld, erklärt dazu: „Die Reaktion des Arbeitgebers ist völlig unangemessen und überzogen. Die Beschäftigten nehmen hier ihr Grundrecht auf Streik wahr. Wir werden die Bedrohung durch die Geschäftsführung nicht einfach hinnehmen.“ Die IG Metall hatte am 11. Februar zu einem vierstündigen Warnstreik aufgerufen. Zuvor hatte es mehrere Verhandlungsrunden gegeben, bei denen jedoch keine Einigung zwischen Gewerkschaft und Geschäftsleitung erzielt werden konnte. Die IG Metall fordert für die Beschäftigten des Unternehmens eine Anhebung der Grundlöhne sowie die Einführung eines Urlaubs- und Weihnachtsgeldes. Hinzu kommt die Forderung die Urlaubstage von derzeit 24 Tagen auf 30 Tage im Jahr zu erhöhen. Der Arbeitgeber hatte bei den Verhandlungen freiwillige Leistungen auf Prämienbasis angeboten, was von den Gewerkschaftern abgelehnt worden war. Die IG Metall kündigt an, in den kommenden Tagen weitere Aktionen und Warnstreiks durchzuführen. Ebenso werde man den Betriebsrat unterstützen. Denn dessen Rechte würden laut Angaben der Gewerkschaft vonseiten des Arbeitgebers nicht beachtet. Die Geschäftsleitung des Unternehmens war am Montag zu keiner Stellungnahme gegenüber unserer Redaktion bereit.