Am Oberen Friedhof in Pößneck kann Grabschmuck getrennt entsorgt werden.

Der Zweckverband Abfallwirtschaft Saale-Orla geht mit einer Bitte an grabpflegende Angehörige von Verstorbenen und Floristen in den Oktober. In einer Mitteilung gehen sie auf den Totensonntag und damit verbunden auf Grabschmuck ein, der Hinterbliebenen zu Ehren auf den Gräbern in dieser Zeit hinterlassen wird. Im Vordergrund steht, dass Müll möglichst vermieden werden soll.