Große Teile des Saale-Orla-Kreises mit Inzidenzwert Null

Pößneck/Schleiz/Bad Lobenstein. Die Corona-Lage im Saale-Orla-Kreis entspannt sich weiter. In neun von 15 lokalen Bereichen ist ein Inzidenzwert von Null erreicht.

Im Saale-Orla-Kreis hatten zum Sonntag neun von fünfzehn lokalen Bereichen einen Inzidenzwert von Null. Es handelt sich um die Städte Hirschberg, Neustadt, Pößneck, Saalburg-Ebersdorf, Tanna und Wurzbach sowie die Verwaltungsgemeinschaften Oppurg, Ranis-Ziegenrück und Triptis.

Corona-Blog: Alle Landkreise unter Inzidenz von 50 – Public Viewing grundsätzlich möglich

Zum Sonntag wurde für den Saale-Orla-Kreis eine Sieben-Tage-Inzidenz von 14,9 festgestellt. Damit hat der erfreuliche Trend der vergangenen Wochen einen neuen Tiefststand seit dem vergangenen Jahr erreicht. Für das Orlatal und Oberland gelten seit Samstag die Regeln beziehungsweise Lockerungen für die Inzidenz von unter 35.

Neue Corona-Infektionen seien seit Freitag nicht bekannt geworden. Lediglich zwei ältere Infektionen in Gefell und drei Fälle in Rosenthal am Rennsteig sorgen dafür, dass die beiden Städte mit 80,9 und 75,6 die derzeit höchsten Inzidenzwerte im Saale-Orla-Kreis haben.

Unter dem Bundesdurchschnitt

Die Zahl der nachweislich an Sars-Cov-2 erkrankten Menschen aus dem Oberland und Orlatal verharrt insgesamt bei 6434 und jene der an oder mit Corona verstorbenen Frauen und Männer bei 174. Damit waren seit Anfang März 2020 rund acht Prozent der Bevölkerung im Saale-Orla-Kreis von Covid-19 mit unterschiedlichsten Infektionsverläufen betroffen.

Die Lage in der Region scheint sogar etwas entspannter als im Rest des Freistaates und der Bundesrepublik zu sein. Für Thüringen gilt aktuell ein Wert von 16,0 und für Deutschland von 17,3. Die Zahlen haben der Saale-Orla-Kreis und das Robert-Koch-Institut am Sonntag bekanntgegeben.