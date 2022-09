Großes Interesse an der Ausstellung zum 30-Jährigen des Vereines für Heimatgeschichte Pößneck

Pößneck. „Der Ausschank von Freibier garantiert in Pößneck keinen vollen Markt, die Durchführung einer heimatgeschichtlichen Veranstaltung aber schon“, sagt der Vereinsvorsitzende Hartmut Bergner.

Noch bevor das Stadtfestprogramm auf dem Marktplatz begann, wurde am Freitagabend im Pößnecker Museum 642 die Ausstellung „30/20 – Geschichte und Theater“ eröffnet.

Mit dem Verein für Heimatgeschichte Pößneck feiert einer der großen Pößnecker Kulturvereine in diesem Jahr sein dreißigjähriges Bestehen und die Heimatgeschichtsfreunde haben allen Grund zum Feiern, wie aus der Rede des Vereinsvorsitzenden Hartmut Bergner zu entnehmen war. „Der Ausschank von Freibier garantiert keinen vollen Markt, die Durchführung einer heimatgeschichtlichen Veranstaltung aber schon“, sagte er, um als Beweis die Pößnecker Osterspaziergänge mit jeweils mehr als 500 Teilnehmern, die Pößnecker Museumsnächte mit 700 verkauften Karten pro Spielsaison oder die immer gute Beteiligung an den Sonntagsstreifzügen anzuführen. Besonders erfreulich sei die Tatsache, dass der Verein kein Mitgliederproblem habe.

Fast 50 Leute und damit mehr Interessierte als erwartet waren zur Ausstellungseröffnung gekommen. Das Publikum war vor allem neugierig auf die originalen Kostüme der einstigen Pößnecker Museumsnächte und die sehr aufwändig erstellten Requisiten. Aber auch zur Entstehungs- und Entwicklungsgeschichte des Vereines gab es die eine oder andere Frage. So wollte man von den Vereinsveteranen beispielsweise wissen, wie aus einer Handvoll Enthusiasten eine Interessengemeinschaft mit mehr als 80 Mitgliedern wurde, welchen Aufgaben sich der Verein widmet und welche Ziele verfolgt werden.

Museumsnacht-Kostüme sehr gut in Szene gesetzt

Dass die Präsentation als Galerieausstellung konzipiert wurde, gefiel den Gästen sehr gut. Besser hätte man die insgesamt zwölf Museumsnacht-Kostüme nicht präsentieren können. Insbesondere bei Tageslicht springen sie – nachdem das Pferd Lotte, die goldfarbene Glocke und die große nachgebaute Rathaustreppe im Erdgeschoss kaum zu übersehen sind – jedem Museumsbesucher auf der Galerie leuchtend entgegen. Das macht neugierig auf mehr, auf die Informationstafeln mit kurz gefassten Texten zur Vereinsgeschichte, die bisherigen 28 Osterspaziergänge, die leider nur 14 Museumsnächte und die Aktivitäten der Altenburgfreunde.

Die Ausstellung ist bis zum 27. November im Rahmen der normalen Öffnungszeiten des Museums 642 zu sehen. Bei Bedarf können sich die einstigen Darsteller der Pößnecker Museumsnächte einen Filmabend mit den aufgezeichneten Theaterszenen vorstellen, aus lichttechnischen Gründen allerdings nicht vor Ende Oktober, weil erst dann die Tage kürzer sind.

Als Nächstes bieten die Heimatgeschichtler eine Stadtführung mit lebendig werdenden historischen Figuren an, und zwar am Freitag, 9. September, um 18 Uhr, sowie am Samstag, 10. September, um 16 und 18 Uhr. Treffpunkt ist jeweils der Pößnecker Marktplatz. Die Zahl der Teilnehmer pro Führung ist begrenzt. Karten für die Rundgänge gibt es in der Buchhandlung Arthur Müller.