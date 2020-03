Katja Wolfram bietet Hilfe in der Corona-Krise an.

Neustadt. Freiwillige wollen im Raum Neustadt in der Corona-Krise Unterstützung anbieten. Nun haben sie einen Hilfeaufruf gestartet.

Gruppe in Neustadt sucht Unterstützung beim Masken-Nähen

Über das Internet haben sich in Neustadt an der Orla Menschen zusammengefunden, die anderen in der teils schwierigen Zeit der Coronavirus-Krise helfen möchten. Vor allem die Nachfrage nach selbst genähten Mundschutz-Masken lässt die Gruppe nun selbst um Unterstützung ersuchen. Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog

„Wir sind über die Facebook-Gruppe „#zusammen in Neustadt und Umgebung“ zusammengekommen“, schreibt Katja Wolfram. Die Personal-Trainerin sehe sich im Moment angesichts der staatlichen Vorgaben bezüglich des Coronavirus wie viele andere Menschen beruflichen Einschränkungen gegenüber.

Deshalb setze sie ihre Kapazitäten nun für andere Menschen ein, die womöglich Unterstützung im Alltag benötigen. Darum sei sie dem Aufruf von Franziska Wunderlich, Projektleiterin einer Begegnungsstätte, gefolgt, die sich ehrenamtlich einsetzt, um Hilfesuchende und Helfer zu koordinieren.

Material wird benötigt

„Wir haben uns in einer kleinen ehrenamtlichen Helfergruppe zusammengetan und koordinieren nun jeder von Zuhause aus“, so Wolfram weiter. Aufgrund der zugespitzten Lage habe man zusätzlich ein Sorgentelefon eingerichtet, welches bereits in Anspruch genommen wurde, um Probleme zuhause zu bewältigen.

Besondere Aufmerksamkeit erfährt das Angebot der Gruppe, selbst genähte Mundschutz-Masken herzustellen und kostenlos auszugeben. Wolfram: „Wir haben aktuell eine Näherin aus Triptis, Anja Wolf.“

Auch deren Sohn Johannes helfe und nähe fleißig mit. „Wir brauchen dringend Verstärkung und auch Material. Vorzugsweise Baumwolle und Gummibänder“, ruft Wolfram zur Unterstützung auf. Man sei sehr dankbar für die Hilfe von Anja Wolf.

In einem Flugblatt, das die Gruppe im Raum Neustadt verteilt hat, werden zudem weitere freiwillige und kostenfreie Angebote an die Menschen der Region vorgestellt.

Corona-Sorgentelefon:

Video-Aufruf der Gruppe unter: https://youtube/zvg7mf5rpo0