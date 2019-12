Gut und schön statt todschick

Wie wird der Markt in Neustadt künftig aussehen? Das ist eine Frage, die nicht nur Bewohner, sondern auch Geschäftsinhaber mit ihren angrenzenden Läden umtreibt.

„Wir Gewerbetreibenden der Stadt haben Bedenken zur Neugestaltung des Marktes“, sagte Steffen Fritzsche, Vorsitzender der Interessengemeinschaft Neustädter Gewerbetreibenden, am Donnerstagabend in der Stadtratsitzung, bei der die Gewerbetreibenden ihre Anliegen vortrugen. Der Stand der Planung zum jetzigen Zeitpunkt sei für sie keinesfalls zufriedenstellend, führte er aus.

Befürchtungen habe man vor allem hinsichtlich der wegfallenden Parkplätze sowie der Beschränkung des Verkehrs auf dem Markt und in der Rodaer Straße. Dadurch sei die Erreichbarkeit für die Kunden deutlich eingeschränkt.

Lange Bauphase ist für die Geschäfte ein Problem

Auch bei der Belieferung der Geschäfte sehe man massive Probleme. Marcus Scherf, Geschäftsführer der Scherf – Meister Bäcker GmbH, der mit einer seiner Filialen in der Rodaer Straße ansässig ist, berichtete von seinen Erfahrungen aus anderen Orten, deren Innenstadt-Sterben er durch Fehlentscheidungen miterlebt habe. Neben den wegfallenden Parkplätzen sah er vor allem die Bauphase als Problem. „Ich habe das in Pößneck miterlebt, dass viele Geschäfte während des Baus der Innenstadt weggegangen sind. Deshalb die Bitte, darauf zu achten, viele Bauabschnitte zu machen, so dass die Geschäfte erreichbar bleiben, auch wenn ich weiß, dass das kostenintensiver und schwieriger ist“, sagte er.

Bereits vor der Sitzung hatten sich die Gewerbetreibenden mit einem Schreiben an die Mitglieder des Stadtrates gewendet und darin ihre Bedenken zum Ausdruck gebracht. Der Umgestaltung des Marktplatzes unter Einbezug der Rodaer Straße bis Ecke Marktstraße komme eine ganz besondere Bedeutung zu. „Es wird auf Jahrzehnte die die letzte große städtische Investition sein, die unsere Innenstadt maßgeblich prägen wird“, heißt es darin. Zwar sei man dankenswerter Weise in die zur Marktneugestaltung ins Leben gerufenen Arbeitsgruppe berufen worden, jedoch sei es aus Sicht der Gewerbetreibenden nach Beurteilung der derzeitigen Pläne und den Absprachen in der Arbeitsgruppe schier unmöglich, die Geschäfte in der Innenstadt, insbesondere im Bereich Markt und Rodaer Straße, wirtschaftlich zu beleben und zukunftssicher aufzustellen.

Lob für Schleiz, Pößneck als Negativ-Beispiel genannt

„Unser Hauptaugenmerk liegt auf dem nicht vorhanden Parkplatzkonzept, welches wir bereits mehrfach eingefordert haben, und der geplanten Reduzierung der Anzahl der Parkflächen um mehr als zwei Drittel. Dies ist aus unserer Sicht nicht akzeptabel. Von diesem radikalen Einschnitt wären alle Geschäfte, Arztpraxen, Dienstleister, die öffentliche Verwaltung sowie der Tourismus und die Gastronomie in der Innenstadt betroffen“, wird in dem Schreiben ausgeführt. Beispiele einer Neugestaltung der Innenstadt mit positiver Auswirkung seien Schleiz und Stadtroda, wo auf dem Markt Parkplätze erhalten beziehungsweise erweitert wurden. Ein Negativ-Beispiel eines geänderten Parkplatzkonzeptes sei zweifelsohne Pößneck. Als Folge würden die Gewerbetreibenden einen enormen Umsatzrückgang beklagen, auf den sie in der jüngsten Vergangenheit durch ihre Schaufenster-Aktion aufmerksam gemacht haben.

Weiterhin sei es in Neustadt nicht akzeptabel, den Abschnitt Rodaer Straße/Marktstraße als reine Fußgängerzone zu gestalten. „Unsere Interessengemeinschaft ist sehr bestrebt durch die Neugestaltung des Marktes unsere Innenstadt zu beleben und zwingend auch für die nachfolgenden Generationen lebendig zu erhalten. Nach dem Motto ‘Lieber gut und schön als TODschick’“, heißt es abschließend.

„Wir sind mitten in der Planung. Es steht noch nichts fest. Ihr seid in der Arbeitsgruppe für die Marktplatzneugestaltung drin. Eure Meinung wird mit einfließen“, sagte Neustadts Bürgermeister Ralf Weiße (BfN) in der Stadtratssitzung. Die Belieferung der Geschäfte müsse definitiv sichergestellt werden, was man auch in der weiteren Planung beachten werde. Wie dies jedoch im Detail aussehen werde, könne er noch nicht sagen.

Eingemeindungen kosten viel Zeit

Auch die Parkplätze habe man im Blick. Eine Betrachtung des ruhenden Verkehrs im Innenstadtbereich stehe schon länger auf der Agenda, allerdings habe man diese noch einmal zurückgestellt, da man in den vergangenen Monaten durch die bevorstehenden Eingemeindungen einen hohen Arbeitsaufwand gehabt habe.

Ferner verwies Weiße auf einen Beschluss, den die Mitglieder des Stadtrates früher am Abend einstimmig getroffen hatten. In diesem wurde der Bebauungsplan des Quatiers 23 – Orlaaue geändert. So sollen für die wegfallenden Stellplätze bei der Umgestaltung des Marktplatzes auf der östlich angrenzenden Grünfläche des Parkdeckes 25 Ersatzparkplätze entstehen. „Mit dem Beschluss zur Orlaaue seht ihr schon, dass wir uns Gedanken machen“, sagte Ralf Weiße zu den Gewerbetreibenden.