Mitteldeutsche Hufeisen-Meisterschaften: Heiße Eisen in Ranis geschmiedet

Traditionelles Handwerk in Wettbewerbsform erleben – das ist vom 24. bis zum 26. April in Ranis möglich. Denn auf dem Gelände der Agrarprodukte Ludwigshof wird zur ersten Mitteldeutschen Meisterschaft im Hufbeschlag und Hufeisenschmieden eingeladen.

Die Idee, eine solch außergewöhnliche Veranstaltung in die Region zu holen, entstand im vergangenen Jahr. Peter Waschek, selbstständiger Hufbeschlagsschmied sowie Vorstandsvorsitzender des Pferdesportvereins Kalmberg, hatte sich im August 2019 erstmals an den Bergischen Meisterschaften in Lohmar beteiligt. Der bisher einzige Wettbewerb dieser Art in Deutschland. „Mehrere Teilnehmer haben dort geäußert, dass es schön wäre, wenn es eine zweite Veranstaltung in dieser Form in Deutschland geben würde“, sagt Peter Waschek. Als er später mit Kollegen zusammensaß und sich mit ihnen über diesen Wunsch austauschte, entschloss man sich, gemeinsam einen solchen Wettkampf zu organisieren.

Handwerkstradition bewahren

Sein Vater Jens Waschek, der als Pferdewirt bei der Agrarprodukte Ludwigshof tätig ist, fragte daraufhin bei Vorstandsvorsitzenden Gunnar Jungmichel an, ob die Möglichkeit bestehe, die Meisterschaften auf dem Betriebsgelände durchzuführen – und er stieß auf offene Ohren. „Ich bin generell für solche verrückten Sachen zu haben. Und ich bewundere, dass die Kerle einfach so unbedarft rangehen und so etwas auf die Beine stellen wollen. Außerdem sind gewisse Voraussetzungen gegeben, die für solch einen Wettbewerb in Ludwigshof sprechen“, sagt Gunnar Jungmichel mit Verweis auf den von der Agrarprodukte betriebenen Pferdestall sowie den Ludwigshofer Reit- und Fahrverein. Mit dem Gästehaus Papilio könne man zudem Übernachtungsmöglichkeiten auf dem Gelände anbieten. „Unser Ansinnen ist es, mit dem Wettbewerb die Schmiedetradition aufrechtzuerhalten. Es soll so wenig wie möglich an Wissen über die Schmiedetechniken verloren gehen. Gleichzeitig können wir so auch das Wissen an die junge Generation weitergegeben“, erklärt Hufschmied und Mitorganisator Torsten Przybilla. So würde sich bei der Veranstaltung die Möglichkeit bieten, Erfahrungen auszutauschen und voneinander zu lernen. Darüber hinaus erhoffe man sich so, den Beruf des Hufbeschlagsschmiedes bekannter zu machen und in die Öffentlichkeit zu rücken. „Vielleicht können wir dadurch den ein oder anderen für eine Ausbildung gewinnen“, so Torsten Przybilla. Ein weiteres Ziel sei, die Wettkampfkultur im Hufeisenschmieden, die in anderen europäischen Ländern längst besteht, auch in Deutschland stärker zu etablieren.

Durchgeführt wird die Veranstaltung von drei Vereinen. Federführend agiert der Pferdesportverein Kalmberg, der durch den Ersten Deutschen Hufbeschlagsschmiede Verband sowie dem Ludwigshofer Reit- und Fahrverein unterstützt wird. Darüber hinaus stehen Schmiede, die bereits an mehreren Wettbewerben dieser Art teilgenommen haben, mit Rat und Tat zur Seite. Als Richter konnten die international erfahrenen Hufschmiede Tobias Villsen aus Dänemark sowie Axel Berndt aus der Lehrschmiede der Uniklinik Leipzig gewonnen werden.

Schmiede messen sich an zwei Tagen

An zwei Tagen messen sich die Schmiede in verschiedenen Wertungsprüfungen. Am Samstag geht es ab 9 Uhr zunächst los mit der Kategorie „bekannte Eisen“, bei der Hufeisen geschmiedet werden, die bereits zuvor geübt werden konnten. Bei der Wertungsprüfung „Überraschungseisen“, die ab 12 Uhr ausgetragen wird, wissen die Teilnehmer hingegen nicht, welche Hufeisen angefertigt werden müssen. In der letzten Runde an diesem Tag geht es ab 15 Uhr beim sogenannten „Speedforging“ um Schnelligkeit, denn es wird auf Zeit geschmiedet.

Der Sonntag beginnt um 9 Uhr mit dem „Eagle Eye Contest“. Bei diesem bekommen die Teilnehmer zunächst einen Huf gezeigt, dessen Form und Abmaße sich gemerkt werden müssen. Im Anschluss gilt es aus dem Gedächtnis das passende Eisen aus einem Stück Rohmaterial für diesen Huf zu formen. Ab 10.30 Uhr treten die besten Teilnehmer dann in der Finalprüfung gegeneinander an.

Teilnehmer aus der Schweiz und Österreich

„Es gibt reges Interesse. Wir haben bereits elf Anmeldungen, obwohl der Wettbewerb erst in zwei Monaten ist“, freut sich Gunnar Jungmichel. Angekündigt haben sich bisher nicht nur Teilnehmer aus Deutschland, sondern auch aus der Schweiz und Österreich. „Ich habe wirklich Respekt davor, wenn jemand extra aus der Schweiz anreist, um hier teilzunehmen“, zeigt sich Gunnar Jungmichel begeistert. Bis zum Meldeschluss am 27. März wird mit weiteren Zusagen zur Meisterschaft gerechnet. Die Organisatoren hoffen darüber hinaus auf zahlreiche Zuschauer. Sie laden ein, die Schmiede an den beiden Wettbewerbstagen in Aktion zu erleben.



Weitere Informationen zur Teilnahme an der Ersten Mitteldeutschen Meisterschaft im Hufbeschlag und Hufeisenschmieden im Internet unter www.edhv.de