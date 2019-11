Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Herbstlicht scheint auf Köstitz

Durch eine Lücke in der ansonsten dichten Wolkendecke fällt am Vormittag des 11. November 2019 bleiches Sonnenlicht auf den Pößnecker Ortsteil Köstitz. Am Montag um 8 Uhr herrschte im Raum Pößneck eine Temperatur von 1,2 Grad Celsius. Am Wochenende zuvor war in Köstitz Kirmes gefeiert worden. Die Kirmesburschen zogen für die traditionellen Kirmesständchen am Sonntag durch den Ort – musikalisch unterstützt von der Goldisthaler Blaskapelle.