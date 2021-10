Heute noch bewerben als Bürgermeister in Döbritz

Döbritz. Am Sonntag, 28. November, sind 154 Wahlberechtigte aufgerufen, ihre Stimme für das neue Gemeindeoberhaupt von Döbritz abzugeben.

Bewerber um das Ehrenamt können sich bis heute, 18 Uhr, in der Verwaltungsgemeinschaft Oppurg oder beim Wahlleiter Jörg Sommer beziehungsweise seinem Stellvertreter Karl Klette melden.

Am Dienstag, 26. Oktober, tagt ab 18 Uhr der Wahlausschuss, der über die rechtmäßige Zulassung der Bewerber entscheidet. Ob und wie viele potenzielle Bürgermeister-Kandidaten sich bislang gemeldet haben, war auf Nachfrage aus der VG-Verwaltung nicht zu erfahren.

OTZ-Newsletter für den Saale-Orla-Kreis Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Falls eine Stichwahl erforderlich sein sollte, wird diese am 3. Adventssonntag, also am 12. Dezember, stattfinden. Das teilte die Schleizer Rechtsaufsichtsbehörde mit.

Der bisherige Bürgermeister Hartmut Ortlepp wird vermutlich nicht mehr antreten. Er stand insgesamt viermal der Kommune vor. Zum ehrenamtlichen Bürgermeister wurde er 1997, 1999, 2004 und 2015 gewählt. Ortlepp erhält einen Ehrensold für seine Verdienste.