Hilfe für Sehbehinderte Menschen im Saale-Orla-Kreis

Wenn Volkmar Dietrich Zeitung lesen will, nimmt er sein Handy. „Das geht super“, sagt der Vorsitzende der Kreis­organisation Saale-Orla des Blinden- und Sehbehindertenverbandes Thüringen.

Den entsprechenden Artikel tippt er auf dem Bildschirm an, der dann mit einem sogenannten Voiceover vorgelesen wird. „Ich habe da verschiedenen Dinge ausprobiert, damit komme ich aber am besten klar“, sagt er. Über technische Hilfen wie diese kommen die Mitglieder der Kreisorganisation regelmäßig bei ihren Treffen ins Gespräch. Der Austausch untereinander sei wichtig und diese Erfahrungen gebe man auch gerne an andere Betroffene bei Beratungen weiter.

Beratung zu rechtlichen Fragen und technischen Hilfsmitteln

In diesen wird zu unterschiedlichen Themen informiert, etwa zu rechtlichen Fragen, zur Beantragung des Schwerbehindertenausweises oder des Blindengeldes. „Wir helfen beispielsweise beim Ausfüllen der Anträge. Allerdings wird das weniger in Anspruch genommen. Am meisten kommen die Leute zu uns, weil sie Fragen zu technischen Hilfsmitteln und zur Bewältigung des Alltags haben“, sagt Volkmar Dietrich.

So würden verschiedene Möglichkeiten aufgezeigt, die in Anspruch genommen werden können. Dazu gehören das sogenannte Mobilitätstraining, bei dem Blinde und sehbehinderte Menschen erlernen beziehungsweise geschult werden, sich in ihrem heimischen Umfeld zu bewegen.

Auskunft wird darüber hinaus auch zu Computerlehrgängen gegeben, in denen sich der Umgang mit verschiedenen Softwares speziell für Blinde angeeignet, ebenso wie zu Kursen, in denen die Blindenschrift erlernt werden kann. „Wir vermitteln die Leute dann an selbstständige Trainer weiter“, erklärt Volkmar Dietrich. Zudem wird auch Auskunft zu technischen Hilfsmitteln gegeben, etwa zu Bildschirmlesegeräten, elektrischen Lupen, zu sprechenden Geräten und Schreibhilfen. „Wir stellen vor, was es alles gibt und erklären, wie man die technischen Hilfsmittel in den Alltag integrieren kann“, so Volkmar Dietrich.

So verstehe man sich als Anlaufstelle, bei der sich informiert und Hilfe geholt werden kann, um so die bestmögliche Teilhabe am täglichen Leben zu ermöglichen. Die Beratung sei allerdings nicht nur für Blinde und Sehbehinderte selbst, Angehörige, Freunde und Bekannte sind ebenfalls willkommen.

„Es kann jeder kommen. Es ist oft so, dass auch Partner oder Eltern der Betroffenen uns aufsuchen, um sich zu informieren. Wir freuen uns immer, wenn neue Interessenten kommen, die wir beraten und denen wir helfen können“, betont Volkmar Dietrich.

Sommerfest und Weihnachtsfeier

Wer nicht nur das Beratungsangebot in Anspruch nehmen möchte, kann auch Mitglied im Verband werden und dadurch an zahlreichen Aktivitäten teilnehmen. So finden monatliche Treffen statt, bei denen geselliges Beisammensein und der gegenseitige Austausch gepflegt werden. „Wir unterhalten uns dann nicht nur über Augenkrankheiten, sondern mehr darüber, wie man mit der Behinderung besser durchs Leben kommt“, betont Volkmar Dietrich.

Zudem werden regelmäßig Versammlungen abgehalten, Vorträge zu verschiedenen Themen organisiert, ein Sommerfest sowie eine Weihnachtsfeier veranstaltet und gemeinsame Ausflüge unternommen. Derzeit zählt die Kreisorganisation Saale-Orla des Blinden und Sehbehindertenverbandes circa 50 Mitglieder. „Wir freuen uns immer, wenn neue Leute zu uns finden“, unterstreicht Volkmar Dietrich.

Die Beratungen der Kreisorganisation Saale-Orla des Blinden und Sehbehindertenverbandes Thüringen finden jeden ersten und dritten Dienstag im Monat in der Zeit von 9 bis 11.30 Uhr im Landratsamt in Schleiz statt. Zudem können jederzeit individuelle Beratungstermine vereinbart werden. Zu den Treffen des Verbandes wird jeden ersten Dienstag des Monats von 13 bis 15.30 Uhr ins Bistro Zum Fässleseecher in Bad Lobenstein, an jedem dritten Dienstag eines Monats von 13 bis 15 Uhr in den Klub der Volkssolidarität in der Dr.-Wilhelm-Külz-Straße 5 in Pößneck und an einem Donnerstag im Monat von 11.30 bis 15.30 Uhr ins Café Riedl in Schleiz eingeladen.

Weitere Informationen gibt es bei Volkmar Dietrich telefonisch unter 03663/400532.