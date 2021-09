Hobbygärtner in Ranis und Pößneck öffnen ihre Oasen

In Pößneck werden Besucher in der grünen Oase von Imker Volker Radig gern empfangen.

Pößneck/Ranis. Offene Gärten: In diesem Jahr beteiligen sich vier Gärten. Am Sonntag, 19. September, sind Gäste herzlich willkommen.

Die Aktion „Open Gardens – Offene Gärten“ kam in der Vergangenheit im Orlatal so gut an, dass Freizeitgärtner aus Pößneck und Umgebung im Jahr vor der Pandemie ihre Tore sogar zweimal, im Mai und im Juli, geöffnet hatten. Nun, nach der Zwangspause, sollen mehrere private Gärten zumindest an einem Tag für die vielen Blumenfreunde offen stehen. Die Teilnehmer haben sich für den Sonntag, 19. September, entschieden.

Dieses Mal machen allerdings nur vier Gärten mit. Aus verschiedenen Gründen seien mehrere potenzielle Standorte nicht dabei, hieß es am Mittwoch aus dem ehrenamtlichen Organisatorenkreis.

Als Eingangsgarten wird wie gewohnt der Bund-Naturlehrgarten in Ranis dienen. Außerdem sind Gäste auf den Grundstücken von Ulrich Bauer sowie der Familie Marianne und Hans Westerheide in Ranis willkommen. In Pößneck werden Besucher in der grünen Oase von Imker Volker Radig gern empfangen.

Für nähere Infos und Anfahrtspläne sollte man sich am Sonntag zunächst im Naturlehrgarten melden, so die Organisatoren. Die Gartentore werden jedenfalls zwischen 10 und 17 Uhr offen stehen.