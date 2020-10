Hölzernes rund um Pößnecker Ehrenbürger ausgestellt

Um die Verdienste von Eduard Weißer (1835-1910), Ehrenbürger der Stadt Pößneck, sichtbarer zu würdigen, ist am Dienstagabend, zu seinem 110. Todestag, feierlich eine lebensgroße Holzskulptur im Garten des Pößnecker Schützenhauses enthüllt worden. Das Denkmal des umtriebigen Arztes und vorbildlichen Menschenfreunds wurde durch eine großzügige Spende des Inhabers des Pößnecker Medizinunternehmens Pharmachem, Ernst-Josef Strätling, finanziert. Die Idee entstand im Zusammenhang mit dem Dr.-Eduard-Weißer-Preis der Stadt Pößneck, welcher in diesem Jahr erstmals verliehen wurde. Die Skulptur von Dirk Rudolf basiert auf einer Holzarbeit von Anna Last. Sie ist eine der 15 Auszubildenden der Schnitzschule Empfertshausen, welche sich an einem Wettbewerb beteiligten. Alle Weißer-Objekte sind seit Dienstagabend im Pößnecker Stadtmuseum 642 in einer Sonderschau noch bis zum 10. Januar zu erleben.

Dr.-Eduard-Weißer-Preis auf 1000 Euro dotiert Yves Günther (links), erster Träger des Eduard-Weißer-Preises, erzählt in der Galerie des Museums 642, inmitten der Kunstwerke, Interessierten von seinen zahlreichen, ehrenamtlichen Aktivitäten in Schlettwein. Foto: Marcus Cislak Rund 40 geladene Gäste haben in einer Feierstunde die Geschichte rund um den Ehrenbürger, den neuen Ausstellungskatalog und das Projekt an sich erfahren. Die Veranstaltung im Schützenhaus wurde musikalisch umrahmt von Schülern der Musikschule des Saale-Orla-Kreises. In der Festrede des Geschäftsführers von Pharmachem, Christopher Ligwe, kam die Dankbarkeit gegenüber der Stadt zum Ausdruck. Das Unternehmen habe breite Unterstützung durch die Stadtverwaltung und -rat erhalten. „Dafür wollten wir gerne mal danke sagen und der Stadt etwas zurückgeben“, sagte Ligwe. Mit dem Dr.-Eduard-Weißer-Preis, der an verdienstvolle Personen, Institutionen und Vereine verliehen wird, sind jährlich 1000 Euro verbunden, die die Firma stiftet. Das Kunstobjekt, welches auf jährliche Wanderschaft geht, erhielt zum diesjährigen Neujahrsempfang der Schlettweiner Yves Günther. Den Wanderpreis habe er lange Zeit in seinem Partyraum ausgestellt gehabt, wie der Geehrte sagt. Nun könne er ihn noch täglich bis zum Ausstellungsende im Museum bewundern, wie Museumsleiterin Antonie Lau augenzwinkernd entgegnete. Ob er ihn danach wieder heim nehmen könne oder nicht, sei völlig offen. Weil man coronabedingt nicht abschätzen könne, ob der Neujahrsempfang 2021 tatsächlich stattfinde. Das Gedankengut weitertragen Im Stadtmuseum zeigte Günther ein Seelenregister von 1836, dass er vor zwei Jahren im Schlettweiner Pfarrhaus fand. Darin ist handschriftlich vermerkt, dass Eduard Weißer im Rittergut geboren wurde. „Zwei Häuser neben meinem“, wie Günther stolz sagt. Überhaupt könne das Weißersche Gedankengut Vorbild für viele, besonders auch in der Corona-Zeit, sein. „Seine Gedanken müssen weitergetragen werden: Wir sollten auf einander aufpassen, im Sinne der Nächstenliebe. Hoffnung bewahren und Kontakt halten“, so Günther weiter. Links: Die Vorlage fürs Denkmal, geschnitzt von Anna Last. Im Hintergrund der Wanderpreis Dr-Eduard-Weißer. Foto: Marcus Cislak Mit unterschiedlichen Herangehensweisen haben die Auszubildenden der Schnitzschule Empfertshausen sich dem Thema genähert. „Ich finde die Sachen sehr schön. Das Thema hat keiner verfehlt und sind unterschiedlich interpretiert worden“, lobt Stadtführerin Dagmar Ritter, nach dem Gang durch die Ausstellung. Und ergänzt: „Ich bin stolz in der Eduard-Weißer-Stadt zu leben.“ Abstraktes, Klassisches, ein Büste oder ein Koffer mit Weißers charakteristischem Hut und Teddy sind unter den 15 Kunstwerken zu finden. Neun der Objekte sowie die Skulptur vorm Schützenhaus, schenkte Pharmachem per Urkunde der Stadt, wie Museumschefin Lau sagt. Und werden damit der umfangreichen Sammlung hinzugefügt. Nach der Kettensäge der Feinschliff Die lebensgroße Statue selbst, die auf einem Edelstahlsockel montiert ist, solle noch viele Jahre an den Ehrenbürger erinnern. „Die 1,75 Meter hohe Skulptur besteht aus Eichenholz aus Thüringen“, erläutert der Illmenauer Künstler Dirk Rudolf am Rande der Schau. Mit Unterbrechungen habe er im Sommer über etwa sechs Wochen an dem Kunstobjekt gearbeitet. Zuerst mit einer Kettensäge, später mit Schnitzwerkzeugen und Schleifmaschinen. „Dann habe ich das Holz sieben mal mit norwegischer Lasur behandelt, um es haltbar zu machen“, so Rudolf. Die Witterung selbst sei gar nicht so der Feind des Holzes, sondern die UV-Strahlung der Sonne. Normalerweise sei der Schatten von umliegenden Bäumen hilfreich. Allerdings sei das vorm Schützenhaus nicht gegeben. „Das wird schon viele Jahre halten, es wird uns überleben“, sagt er. Man müsse die Statue regelmäßig kontrollieren, den Lack immer mal erneuern, die Risse hineinlaufenlassen, gibt er Tipps zur Pflege.