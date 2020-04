Auf Konzerte warten in diesen Tagen viele Musikfans in der Region.

Wurzbach. Das Wellenbrecher-Festival soll im August in seiner zweiten Auflage im ehemaligen Wurzbacher Freibad starten - die Bands sind vertraglich gebunden

Wellenbrecher-Festival: Hoffnung auf Ende der Pandemie in Wurzbach

Obwohl noch nicht abzusehen ist, ob die Corona-Situation in einigen Wochen ausgestanden ist, gehen die Planungen einiger größerer Veranstaltungen im Sommer weiter. So auch für das Wellenbrecher-Festival in Wurzbach, das im August geplant ist.

„Wir planen bisher normal weiter und hoffen, dass bis August die Pandemie durch die Maßnahmen, die getroffen werden, im Griff ist", teilt Christian Kranz, Mitorganisator des Wellenbrecher-Festivals in Wurzbach, mit. „Und wir vertrauen auf die Vernunft der Bevölkerung, dass sie sich an die Maßnahmen hält und wir dadurch im August alle schön zusammen feiern können."

Zumal einiges an diesem Open-Air hängt. Da das Festival im vergangenen Jahr zu einem Minus-Geschäft für die Veranstalter wurde, hängt nun die Hoffnung daran, in diesem Sommer mehr Besucher auf das Gelände des ehemaligen Freibades zu locken. Ansonsten wird es keine Wiederholung geben.

Zudem sind die Bands für August schon fest gebucht. Neben J.B.O., Schlager Metall und der Rammstein-Coverband Weissglut sind auch die Heavy-Alternative-Rocker Stepfather Fred aus dem Allgäu mit dabei. Mehr als 400 Live-Shows, Konzerttouren und Festival-Auftritte haben die vier Musiker bereits quer durch Europa geführt.

Die Gruppe Crayfish hat sich der Musik von AC/DC verschrieben. Und unter den unzähligen aktiven Coverbands gibt es kaum eine, die die Frühwerke von 1974 bis zu den Songs des letzten Albums gleichermaßen authentisch auf die Bühne bringt, heißt es von Seiten der Veranstalter. Das Repertoire umfasst 55 Songs, darunter die Klassiker, die besten neuen Stücke und selten gehörte Perlen, die teilweise AC/DC selbst nie live gespielt haben.

Tickets und mehr Informtionen unter www.wellenbrecher-openair.de