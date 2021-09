Im Behörden-Dschungel für ein Übergangsdomizil in Pößneck

Ein eher ungewöhnliches Projekt: In dem Gebäude der Kreissparkasse in Pößneck-Ost will der integrative Kindergarten Arche Noah ein Übergangsquartier beziehen. Verantwortliche klären Details.

Pößneck. Pößnecker Kita Arche Noah will wegen der Bauarbeiten im Februar 2022 drei Monate umziehen – in die örtliche Sparkasse

Der integrative Kindergarten Arche Noah verlässt voraussichtlich Mitte Februar 2022 ihre angestammte Villa im Pößnecker Stadtteil Köstitz. Sie ziehen bis Mitte Mai in die für eine Kita eher ungewöhnliche Behausung in Pößneck-Ost – dem Gebäude der Kreissparkasse Saale-Orla. Während in der unteren Etage weiterhin Kredite vereinbart, Kontoauszüge abgeholt und Geld abgehoben werden kann, spielen in der oberen Etage bis zu 55 Ein- bis Sechsjährige mit acht Erziehern um die Wette. Vertraglich ist wohl fast alles in Sack und Tüten, nun geht es um die zu erteilende Betriebserlaubnis durch das Bildungsministerium in Erfurt. Hundert und ein Detail sind noch zu klären, dazu fanden sich neun Verantwortliche am Mittwochmorgen ein.

Darunter befand sich auch diejenige, die die Betriebserlaubnis erteilen wird. Silke Listemann vom Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport stellte bei dem zweieinhalbstündigen Termin auch Fragen zur Sicherheit, Brandschutz, Sanitäranlagen, Fluchtwegen, Parkplätzen, Schlafmöglichkeiten, Ernährung und Bewegung.

Details, Details und noch mehr Details

Der Umzug ist notwendig, da wichtige Sanierungsarbeiten an der Heizungsanlage sowie finale Elektroarbeiten anstehen. Die können im laufenden Kita-Betrieb nicht ausgeführt werden, denn das bedeutet Krach und Dreck. Freilich werden auch Malerarbeiten notwendig sein. Die vorübergehende Nutzung des Veranstaltungs- und Schulungssaals im Obergeschoss des Sparkassen-Gebäudes für die vier Gruppen der Arche Noah sei mit einem vergleichsweise geringen Aufwand zu realisieren. Bewegliche Wandelemente trennen Bereiche ab, Toiletten sind kindgerecht umnutzbar. Ein Fahrstuhl ist vorhanden, bestimmte Türen zu verschließen. Detailreich schilderte eine Mitarbeiterin aus dem Gesundheitsamt Auswirkungen von eventuellen Viruserkrankungen im Winterhalbjahr und was dazu notwendig sei, um dies einzudämmen. Dutzende Vorschriften von der Höhe der Handläufe über Wasserproben bis hin zur kindgerechten Garderobe exerzierten die Experten durch. Durchaus lehrreich und es gab immer wieder verwunderte Blicke von manchem Teilnehmer.

Überfälle und andere Gedanken

Ministeriumsmitarbeiterin Listemann warf zwischenzeitlich eine ungewöhnliche Frage ein. Sie wollte wissen, was passiert, wenn ein Raubüberfall stattfinden würde. Nicht viel, entgegnete Kevin Rüdiger, Bauexperte der Kreissparkasse. Es werde ein stiller Alarm ausgelöst. Und: Der von der Etage abgetrennte Zugang zur „Ersatz-Kita“ sei ohne Zugangskarte beziehungsweise -code sowie internem Türöffner gar nicht möglich. Es gebe gar keinen Grund für einen Ganoven das Obergeschoss aufzusuchen.

Erhält die Kita in der Trägerschaft der Diakonie Orlatal die Betriebserlaubnis für die drei Monate, was aus der Sicht von Silke Listemann keine große Hürde darstelle, soll der Umzug ab dem 1. Februar vorbereitet werden. Möbel, Hygieneartikel und Spielzeug sollen unter anderem eingepackt werden. Zum 11. des Monats, so die derzeitigen Vorstellungen, soll die Kita in Köstitz geschlossen werden. Der Umzug erfolgt danach, so dass an jenem Montag, 14. Februar, der Betrieb im Gebäude des Kreditinstituts starten kann. Bis spätestens zum 13. Mai soll das Ausweichquartier geschlossen, damit nach dem Umzug am 16. Mai im sanierten Haus in Köstitz der gewohnte Betrieb wieder aufgenommen werden kann.

„Früher sei immer möglich“, kommentierte die verantwortliche Architektin Karin Stoll. Die Ministeriumsmitarbeiterin gab den Beteiligten noch auf dem Weg – neben den einzureichenden Unterlagen – auch daran zu denken, dass ein neuerliches Update zur Wiedererlangung der Betriebserlaubnis notwendig sei, wenn wieder das Stammhaus bezogen wird. Es habe schon Kitas in ähnlicher Situation gegeben, die den Wiedereinzug tonlos vollzogen, ohne Wissen des Bildungsministeriums. Übrigens inklusive des sogenannten SGB 8, bei der neuerdings die „Zuverlässigkeit des Trägers“ überprüft werde.