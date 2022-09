Im Kreistag des Saale-Orla-Kreises Debatte für die Katz

Neustadt. Keine Mehrheit für eine von der UBV gewünschten Kastrationsverordnung im Saale-Orla-Kreis

Brauchen das Orlatal und das Oberland eine „Verordnung zum Schutz freilebender Katzen im Saale-Orla-Kreis“? UBV-Chef Wolfgang Kleindienst ist überzeugt davon und erreichte in der Sitzung des Kreistages vom Montag in der Neustädter Sport- und Festhalle eine Debatte zu diesem Thema. Landrat Thomas Fügmann (CDU), Veterinäramtsleiter Lutz-Peter Klendauer und die Mehrheit der Wählervertretung sahen hingegen keinen Bedarf, so dass es am Ende zu keinerlei Beschluss in Kleindiensts Sinne kam.

Ein solcher Beschluss wäre laut Kreisverwaltungsjustiziarin Amrei Schröder rechtswidrig gewesen. Der Kreistag sei für Entscheidungen in der Frage der UBV-gewünschten Verordnung schlicht nicht zuständig, sagte Fügmann.

Verwilderte Katzen könnten Freigänger gefährden

Kleindienst wollte für die Region eine sogenannte Kastrationsverordnung, die auch von anderen, aber nicht allen Kreisen in Thüringen erlassen wurde. „Eine einzige unkastrierte Streunerkatze kann in nur sieben Jahren um die 370.092 Nachkommen zeugen“, behauptet er unter Berufung auf die Tierschutzorganisation Peta in seinem Kreistagsantrag, wobei es wahrscheinlich eher um nichtsterilisierte Weibchen geht. Verwilderte Katzen könnten ungehindert Seuchen verbreiten und damit Freigänger gefährden. Mit einer Verordnung könnten Frauchen und Herrchen, die ihre fortpflanzungsfähigen Katzen unkontrolliert herumlaufen lassen, zur Kastration/Sterilisation der Tiere verpflichtet werden. Kleindienst behauptete, die Initiative aufgrund entsprechender Problemlagen ergriffen zu haben.

Klendauer bestritt zum einen, dass der Saale-Orla-Kreis ein Streuner-Problem habe. Allenfalls und vielleicht treffe das für einzelne Pößnecker Kleingartenanlagen zu. Zum anderen überraschte der Amtstierarzt mit dem Hinweis, dass Tierschützer jetzt schon Fördermittel für die Unfruchtbarmachung von Katzen erhalten würden. „Man kann sofort handeln, ohne Verordnung“, betonte Klendauer.

Allam Hanna (CDU) sah die Gefahr, dass Katzenhalter eine Verordnung missbrauchen beziehungsweise ihre Freigänger auf Kosten der Allgemeinheit kastrieren/sterilisieren lassen könnten. Und Marko Bias (CDU) befürchtete eine „Aufblähung des Verwaltungsapparates“. Steve Richter (Grüne) erntete vereinzeltes zustimmendes Kopfnicken mit folgender Feststellung: „Ich wüsste gar nicht, wie ich eine frei laufende Katze von einem Streuner unterscheiden soll.“

Kreisverwaltung und Kommunen sehen sich gegenseitig in der Pflicht

Schon vor der Kreistagssitzung hatte die Kreisverwaltung auf Nachfrage dieser Zeitung festgestellt, dass eine dauerhafte größere Population herrenloser Katzen im Saale-Orla-Kreis weder vorhanden, noch absehbar sei. Ein solcher Umstand sei aber Voraussetzung für eine Katzenschutzverordnung. Die könne auch nicht für den gesamten Landkreis, sondern nur für bestimmte quasi Krisengebiete erlassen werden.

Zudem findet die Kreisverwaltung: „Für herrenlose Tiere – Katzen, aber auch Hunde – sind in erster Linie die Kommunen zuständig. Das Landratsamt hat hier nur eine nachrangige Zuständigkeit.“ Etwa die Hälfte der hiesigen Gemeinden und Städte arbeite in solchen Fragen mit dem Tierschutzverein Oberland beziehungsweise mit dem Tierheim Schleiz zusammen, führte die Kreisverwaltung weiter aus. Etliche Kommunen hätten Verträge mit anderen Vereinen, auch welche von außerhalb des Landkreises. Einzelne Kommunen würden sich im Falle eines Falles selbst helfen.

Die Kreisverwaltung lehnt die UBV-gewünschte Verordnung nicht zuletzt wegen eines „hohen bürokratischen Aufwandes“ ab, hieß es schriftlich. Das Veterinäramt sei gerade mit echten Problemen ausgelastet, sagte Fügmann im Kreistag.

„Wir wurden von Tierschützern und Katzenfreunden, darunter der Tierschutzverein Orlatal, angesprochen, um etwas gegen die Zunahme freilebender Katzen zu unternehmen“, erklärte Kleindienst in einer Stellungnahme. „Wir hatten das im Pößnecker Stadtrat angesprochen. Die Stadtverwaltung hatte uns gebeten, den Landkreis in die Pflicht zu nehmen, denn eine kleine Stadt wie Pößneck und die vielen kleineren Städte und Gemeinden wären mit dem Problem überfordert.“ Insbesondere Kleingartenanlagen würde auf Unterstützung hoffen.

Geld ist anscheinend noch übrig

Der Saale-Orla-Kreis kann vom Land pro Jahr bis zu 10.000 Euro für die Kastration/Sterilisation von Streunern erhalten. Das reiche für zirka siebzig Katzen sowie Materialaufwendungen wie Lebendfallen.

In diesem Jahr habe das Veterinäramt bislang die Kastration/Sterilisation von 38 herrenlosen Katzen zum Preis von knapp 5000 Euro veranlasst. 95 Prozent davon bekommt die Kreisverwaltung vom Land erstattet.

Dieser Aufwand wird zum Schutz der Tiere im Sinne des Tierschutzgesetzes und der Verfassung des Freistaates Thüringen betrieben, so die entsprechenden Richtlinie.

Das Veterinäramt im Landratsamt des Saale-Orla-Kreises ist unter Telefon 0 36 63/488-192 oder -198 sowie per Mail an veterinaerwesen​@lrasok.thueringen.de zu erreichen.