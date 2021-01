Im Lederwerk in Neustadt wird bald wieder gefeiert

Wer aus dem Saale-Orla-Kreis kommt und eine Diskothek aufsuchen will, musste bisher mangels Angebot in der Region weitere Strecken, etwa nach Jena oder Gera, in Kauf nehmen. Das wird sich nun ändern. Denn der Club Lederwerk in der Gerberstraße in Neustadt wird für Feierwillige wieder seine Türen öffnen.

Im September vergangenen Jahres hat die Diskothek den Besitzer gewechselt. Neue Eigentümer sind drei junge Männer aus der Region. „Wir haben nicht gezielt gesucht. Das war eher Zufall, dass wir auf Facebook auf das Lederwerk gestoßen sind. Wir haben dann darüber gesprochen, ob das nicht was wäre“, erinnert sich Johannes Liebmann, der gemeinsam mit Christian Senf, beide Geschäftsführer der Cuero Services GmbH, den Club betreiben wird. Mit an Bord als Gesellschafter ist außerdem Robin Günther. Nachdem der ehemalige Club – der bis 2010 in Betrieb war und in dem anschließend nur noch in regelmäßigen Abständen Veranstaltungen stattgefunden haben, bevor dieser dann vor ein paar Jahren ganz geschlossen wurde – in den Blick gerückt war, habe man sich mit dem damaligen Eigentümer Reinhold Birk in Verbindung gesetzt. „Wir sind uns relativ schnell einig geworden und wir haben dann beschlossen, das Projekt anzugehen“, so Johannes Liebmann weiter.

Objekt mit besonderem Charme

Für alle drei ist das Lederwerk nicht das Hauptstandbein, sondern ein Ausgleich zu ihrer eigentlichen Tätigkeit. Der 25-jährige Johannes Liebmann ist bei einem Dienstleister für Energiewirtschaft tätig und hat eine Eventfirma in Peuschen. Christian Senf, 26 Jahre, arbeitet hauptberuflich im Familienunternehmen Automatenservice Senf mit Sitz in Pößneck. „Wir hätten jetzt nicht irgendein Gebäude genommen. Das Objekt hier hat uns beeindruckt. Es hat einen besonderen Charme, den wir auch beibehalten wollten. Außerdem wollen wir etwas in der Region bewegen. Daher hat sich das Lederwerk angeboten und so ist etwas aus dem Projekt geworden“, erklärt Johannes Liebmann.

Inmitten der Corona-Pandemie ein solches Vorhaben anzugehen, ist sicherlich kein leichtes Unterfangen, sind aufgrund der derzeitigen Situation Veranstaltungen gar nicht beziehungsweise wohl auch in der kommenden Zeit nur eingeschränkt möglich. Dennoch hofft man, bald eröffnen zu können und Events – wenn auch unter entsprechenden Hygieneauflagen – durchführen zu können. Die vergangenen Monate haben die jungen Männer intensiv für die entsprechenden Vorbereitungen genutzt. So wurde etwa in den Räumlichkeiten gemalert, die Heizung instand gesetzt, die Lichttechnik überholt und die Veranstaltungstechnik aufgebaut. „Wir haben viel in Eigenleistung gemacht. Etwa 1000 Arbeitsstunden haben wir hier in kurzer Zeit reingesteckt“, sagt Christian Senf. Nun stehe man in den Startlöchern.

Cocktail-Abende, Motto-Partys, Lesungen und mehr



Anbieten will man unterschiedliche Formate, mit denen verschiedene Zielgruppen angesprochen werden sollen. Dazu gehören etwa Cocktail-Abende mit Live-Musik, verschiedene Motto-Partys, Freiluft-Veranstaltungen, Lesungen und Vorträge in Kooperation mit lokalen Partnern, aber auch Familienfeiern oder Tagungen werden möglich sein. Insgesamt steht in dem Gebäude eine Fläche von 1000 Quadratmetern zur Verfügung, wovon 800 Quadratmeter verteilt über drei Floors für die Veranstaltungen genutzt werden. Die verbleibenden 200 Quadratmeter sollen vermietet werden.

Und auch Ideen für die Zukunft gibt es bereits. „Für uns ist das ein langfristiges Projekt. Es gibt noch extreme Entwicklungsmöglichkeiten im Lederwerk. Der Dachboden ist noch nicht ausgebaut, an dem riesigen Außenbereich wollen wir noch was machen. Es gibt noch vieles, was uns in den nächsten Jahren beschäftigen kann“, so Christian Senf.

Orlatal: Perlenkette der Themenparks zur Landesgartenschau