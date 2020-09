In Krölpa bekommen 14 Grundstückseigner Abwasseranschluss

Krölpa. Die Straße Am Gries in Krölpa wird saniert, Kabel verschwinden dabei auch unter der Erde.

Die Gemeindewerke Krölpa lässt von der Strabag die Straße Am Gries sanieren. Trink- und Abwasserleitungen, Stromkabel werden unter Tage verlegt, Gasleitungen erneuert, Datenkabel kommen in die Straße. Dazu werden die Masten abgebaut und neue Leuchtpunkte mit LED-Lampen errichtet, die Straße selbst und die beiden Gehwege erhalten zum Schluss eine frische Asphaltdecke. Die Mitarbeiter der Strabag baggern seit Anfang August unter Vollsperrung in der Seitenstraße in Krölpa. Der Kanal ist fast verfüllt, die Hausanschlüsse folgen. Das Bauende ist zum 18. Dezember avisiert.