Gelbe Säcke falsch befüllt: Illegale Müllentsorgung auf Kosten des Steuerzahlers in Pößneck

An zwei Stellen in der Jenaer Straße blieben insgesamt 37 falsch befüllte Gelbe Säcke liegen.

Pößneck. In der Jenaer Straße in Pößneck wurden insgesamt 37 falsch befüllte Gelbe Säcke abgelegt. Nun werden sie zwecks Anzeigenerstattung untersucht.

Man könne das gar nicht mehr hören, sagt der Pößnecker Ordnungsamtsleiter Andreas Blümel einerseits. Andererseits dürfe der Ehrliche nicht der Dumme sein – auch beim leidigen Thema der Gelben Säcke nicht.

Nach der turnusmäßigen Entsorgung vom Donnerstag seien in Pößneck wieder etliche Gelbe Säcke liegengeblieben – weil sie Bauschutt, Sperrmüll und Essensreste enthielten, somit von der Müllabfuhr nicht mitgenommen werden dürfen. „Besonders zwei Ablagerungen mit insgesamt 37 Säcken in der Jenaer Straße sind nicht nur eine große Frechheit, sie können bei Gewitter auf die Fahrbahn geweht und dadurch eine Gefahr für den Straßenverkehr werden“, so Blümel.

Der Unmut ist immer groß, wie immer will’s keiner gewesen sein

Einmal mehr führt der Ordnungsamtsleiter aus, dass Essensreste streunende Tiere von der Katze über den Fuchs bis zum Waschbär anlocken, die die Beutel aufreißen und durchwühlen, so dass sich der Inhalt über die Straße verteilt. Der Unmut sei dann immer groß und keiner will’s gewesen sein.

Bevor Schlimmeres passiert, habe der städtische Bauhof wieder einmal aufgeräumt nach der illegalen Müllentsorgung. „Aber es kann doch nicht sein, dass wir in Pößneck eine zweite Müllabfuhr aufbauen!“, schimpft Blümel.

Jeder ärgere sich, wenn Steuergelder verschwendet werden – die Gelben Säcke bewusst falsch zu befüllen, sei eine solche Verschwendung beziehungsweise ein Problem, das die entsprechenden Steuerzahler selbst lösen könnten. Gerade für die Bewohner der Jenaer Straße und ihres Umfeldes hätte es doch keinen zusätzlichen Aufwand bedeutet, etwa den in die Landschaft geworfenen Teppich keinen Kilometer weiter auf der Deponie ordnungsgemäß und kostenlos zu entsorgen.

Teppiche wurden in der Jenaer Straße in die Landschaft geworfen Foto: Stadt Pößneck

Im vorliegenden Fall sei freilich nicht eindeutig, ob Ortsansässige oder Durchreisende für den Frevel verantwortlich seien. Unterm Strich spare in solchen Fällen wie in der Jenaer Straße aber niemand etwas, appelliert Blümel an die Vernunft.

Allein darauf wollen sich die Aufräumer der Stadt Pößneck nicht mehr verlassen. Angesichts der als bösartig empfundenen Fälle in der Jenaer Straße sollen alle Säcke nach Hinweisen auf die illegalen Müllentsorger untersucht werden. Ziel sei es, konkrete Anzeigen zu erstatten.

Gerade beim Bauschutt könnte man Glück haben. Und vielleicht erkenne ja auch jemand den weggeworfenen Teppich wieder.

Hinweise von Köstitzern, die etwas gegen die Verschandelung ihres Stadtteiles unternehmen wollen, seien per Mail an ordnungsamt@poessneck.de oder ab Montag unter der Telefonnummer 0 36 47/500 263 willkommen.