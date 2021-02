Dieses „Plakat“ sorgt für Irritationen in Pößneck.

Pößneck. Irritationen nach einem anonymen „Plakat“ und Aufrufen in sozialen Netzwerken mit Bezug zu mehreren Städten im Saale-Orla-Kreis

In Pößneck findet am Montag kein Rosenmontagsumzug statt

In Pößneck findet am Montag kein Rosenmontagsumzug statt. Weder der Carnevalsclub Pößneck (CCP) noch der Carnevalsclub Schlettwein (CCS) planen irgendwelche Aktionen, sie haben zu keinem Umzug aufgerufen und werden das auch nicht tun. Das stellte am Freitagmittag der Pößnecker Bürgermeister Michael Modde (parteilos) klar.