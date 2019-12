In Pößneck Müll sammeln und dabei lernen

Gemeinsam mit ihren Mitschülern ist Shanice am Mittwochmorgen seit 8.15 Uhr unterwegs. Wie die anderen neun Schüler der Prof.-Franz-Huth-Schule trägt die 10-Jährige eine gelbe Warnweste und in der Hand eine Greifzange, denn heute ist Müllsammeln in den Straßen von Pößneck angesagt.

Ausgangspunkt der Aktion ist die Projektwoche der Schule, die sich unter dem Titel „Wind of Change – alles im Wandel“ auch ökologischen Themen widmet. Deren Höhepunkt ist am Donnerstag der Tag der offenen Tür an der Schule, bei dem die Schülergruppen die Ergebnisse ihrer Projekte präsentieren – neben Apps oder dem Flugwesen drehen sich diese auch um Umweltbewusstsein und eben das Thema Plastik. Die Kinder hatten die freie Wahl bei den Projekten. „Die Schüler sammeln nicht nur Müll, sondern beschäftigen sich auch mit dem Verbrauch an Verpackungsmaterial oder dem Thema Mikroplastik“, erläutert der begleitende Lehrer Holger Schmidt. Nachdem am Montag und Dienstag die älteren Neunt- und Zehntklässler zum Unrat-Einsammeln unterwegs gewesen sind, ist am Mittwoch hauptsächlich die Klassenstufe fünf vertreten.

Shanice (10) und ihre Mitschüler. Rechts: Lehrer Holger Schmidt. Foto: Martin Schöne

Dass die Kinder mit so großer Akribie vorgehen und dabei dennoch großen Spaß haben, freut den Lehrer besonders. „Es geht darum, sie für das Thema Abfall zu sensibilisieren“, hält Schmidt fest. Später gehe man auch noch in einen Supermarkt, um sich mit der Frage zu beschäftigen, ob es bei manchen Produkten nicht auch ohne Kunststoffverpackungen ginge. Auch Basteln mit Verpackungen steht noch auf dem Programm.

Ziel ist auch das Abfallbehandlungszentrum Wiewärthe

Die Kinder erreichen die Hohe Straße. „Hier gehe ich jeden Tag zur Schule“, sagt Shanice. „Es liegt eindeutig zu viel herum“, sagt sie mit der Erfahrung des Arbeitseinsatzes. Zuvor waren die Schüler auch entlang der Orlamünder Straße fündig geworden. Zu dem Projekt gehört auch ein Besuch des Abfallbehandlungszentrums Wiewärthe in Pößneck, bei dem vermittelt wird, was mit dem Müll nach dem Abtransport passiert und welcher Aufwand dahinter steckt.

Voll des Lobes ist Steve Holbach vom Pößnecker Ordnungsamt für die Schüler der Regelschule. Denn tatsächlich hat die Aktion der Kinder in dieser Woche die für die Stadtreinigung zuständigen Mitarbeiter des Pößnecker Bauhofs „unheimlich entlastet“. Dadurch konnte das Personal für andere anstehende Projekte eingesetzt werden, führt er aus. „Wir haben die Wegstrecken der Kinder zuvor genau geplant.“ So sollten stets ein paar „Hotspots“ dabei sein, damit die Sammler Erfolgserlebnisse erfahren und nicht enttäuscht werden. Allein am Montag seien vier große Müllsäcke zusammen gekommen. Holbach sieht in der koordinierten Aktion einen Erfolg für alle Beteiligten. Die Kinder lernten etwas Wesentliches und leisteten zudem einen wertvollen Beitrag zur Lebensqualität in der Stadt.

Lehrer Holger Schmidt lobt ausdrücklich die Zusammenarbeit mit der Stadt bei diesem Vorhaben. Man habe anfangs über die Idee mit Bürgermeister Michael Modde (parteilos) gesprochen und später mit Ordnungsamtsleiter Andreas Blümel einen detaillierten Plan gemacht und vier Routen ausgewählt. „Das war top Organisation von der Stadt“, hält Schmidt fest.