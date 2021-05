In Pößneck-Ost suchen Menschen aus halb Ostthüringen psychiatrische Hilfe

Pößneck. Wiederholt erweiterte Asklepios-Tagesklinik für Psychiatrie in Pößneck hat seit 15 Jahren gut zu tun.

Fester Bestandteil der medizinischen Infrastruktur im Saale-Orla-Kreis ist seit 15 Jahren die Asklepios-Tagesklinik für Psychiatrie in Pößneck. Eröffnet wurde sie zum 1. Mai 2006 in der Villa in der Marienstraße 12. Im Februar 2010 zog sie nach Pößneck-Ost in die Kurzackerstraße 12 um. „Sehr gern hätten wir das fünfzehnjährige Bestehen unserer Tagesklinik gebührend gefeiert, doch das ist in Zeiten von Corona leider nicht möglich“, bedauert Udo Polzer, Chefarzt und Ärztlicher Direktor des Asklepios-Fachklinikums Stadtroda.

„Als wir damals angefangen haben, hatte ich die Sorge, dass keiner kommen würde“, berichtet Ina Uhde, die der Tagesklinik seit dem ersten Tag vorsteht. „Aber nach vierzehn Tagen waren die zwölf Therapieplätze, die wir damals hatten, schon belegt“, erzählt die Fachärztin für Nervenheilkunde in ihrem Rückblick. Die Kapazität wurde wegen der Nachfrage wiederholt erweitert. „Inzwischen verfügen wir über 31 Plätze und sind gut ausgelastet“, sagt Uhde. Mehr noch, die hauseigene Warteliste fülle anderthalb Seiten. Wer in Pößneck-Ost betreut werden möchte, muss schon mal drei Monate Geduld haben.

Die jüngsten Patienten sind 18, die ältesten über 80

„Tagsüber profitieren die Patienten vom therapeutischen Angebot, die Abende, Nächte und Wochenenden verbringen sie zu Hause“, beschreibt Polzer das Konzept der Tagesklinik und erklärt: „Das Angebot schließt die Lücke zwischen vollstationärer Krankenhausbehandlung und ambulanter Therapie. Es ist ein integraler Bestandteil des psychiatrischen Versorgungssystems.“

„Das Beste an unserer Tagesklinik ist die Teamarbeit“, sagt Uhde. „Wir haben uns zu einem sehr eng zusammenarbeitenden Team entwickelt. Die Zusammenarbeit macht Spaß, weil jede Berufsgruppe in den therapeutischen Gesamtprozess integriert ist. So können wir stimmige Behandlungskonzepte anbieten. Das merken auch unsere Patienten.“ Neben ihr als Ärztin wirken drei Psychologen, eine Sozialpädagogin, zwei Ergotherapeuten und fünf Pflegefachkräfte in der Tagesklinik. Zum Gesundheitszentrum der Asklepios-Kliniken in der Kurzackerstraße 12 gehören auch ein Medizinisches Versorgungszentrum mit drei Praxen und eine Psychiatrische Institutsambulanz.

Den Weg in die Tagesklinik finden Menschen aus allen Teilen des Saale-Orla-Kreises und allen benachbarten thüringischen Regionen. Sogar aus Jena habe man Patienten. Die jüngsten seien 18, die ältesten über 80.

Wohnortnahe Hilfe viel wert

Uhde und ihr Team kümmern sich um Frauen und Männer, die beispielsweise unter Persönlichkeitsentwicklungsstörungen, Depressionen und Angsterkrankungen leiden. Eine Spezialität sei die Dialektisch Behaviorale Therapie – eine aus mehreren Bausteinen bestehende komplexe Behandlung von Borderline-Persönlichkeitsstörungen. Auch die ambulante Nachbehandlung von Suchterkrankten sei in Pößneck-Ost möglich. „Wir führen sowohl Einzel- als auch Gruppenpsychotherapie durch“, beschreibt Uhde. Bei Depressionen kämen nicht nur Medikamente in Frage, sondern gegebenenfalls auch die repetitive Transkranielle Magnetstimulation. Hierbei wird eine Magnetspule auf einen bestimmten Hirnbereich aufgesetzt, um über ein Magnetfeld Nervenzellen wieder zur Botenstoffproduktion anzuregen.

Was führt zu psychischen Erkrankungen?

Hauptbelastungsfaktoren seien Familie und Beruf, antwortet Uhde. Aber auch ererbte Gene könnten eine Rolle spielen. In der Regel werden in der Tagesklinik mehr Frauen als Männer behandelt – weil sie eher Mehrfachbelastungen ausgesetzt seien, wegen hormoneller Besonderheiten und weil sie sich eher als Männer um ihre Gesundheit kümmern würden.

„Nützlich ist, dass die Patienten täglich nach Hause gehen und wir so sehr nah an ihrem Alltag dran sind“, fährt Uhde fort. „Sie bringen ihre Probleme zeitnah von zu Hause mit und können umgekehrt Erlerntes zu Hause gleich wieder umsetzen.“ Es gebe Patienten, die kämen immer wieder, um ihren seelischen Erkrankung zum Trotz im beruflichen und privaten Alltag bestehen zu können. Zudem treffe sich eine Ehemaligen-Selbsthilfegruppe in der Tagesklinik.

Wie kommt die Klinik eigentlich durch die Pandemie?

„Wir haben unser Konzept sehr schnell umgestellt und schon mehrfach angepasst“, antwortet Uhde. Behandlungsgruppen beispielsweise seien verkleinert worden, so dass im Falle einer Infektion nur die betroffene Gruppe, nicht aber das gesamte Haus in Quarantäne müsste.

Patienten und Mitarbeiter werden regelmäßig beziehungsweise dreimal pro Woche getestet. Der Mund-Nasen-Schutz für alle sei selbstverständlich. „Unser Ziel ist es, immer geöffnet zu bleiben“, sagt Uhde – die wie ein großer Teil ihres Teams gegen Corona geimpft ist.

