In Triptis ist der neue Gehweg freigegeben

Der neue Gehweg in der Neustädter Straße in Triptis ist fertig.

Baustellenbedingte Ampelregelungen sind für Verkehrsteilnehmer stets eine Geduldsprobe. Selten fühlen sich Minuten so lang an, wie wenn man im morgendlichen Transit zur Arbeit mit laufendem Motor an einer Baustellenampel steht und auf grünes Licht wartet. Nicht nur Berufskraftfahrer können davon aktuell zum Beispiel auf der Bundesstraße 281 zwischen Neustadt und Neunhofen ein Lied singen.

Über Wochen mussten auch Autofahrer in Triptis eine kurze Verzögerung in Kauf nehmen, wenn sie auf der Neustädter Straße im Bereich des westlichen Ortseingangs unterwegs waren. Denn dort wurde im Abschnitt zwischen den Einmündungen Am Mittelbach und Mörlaweg die Gehweganlage auf der südlichen Straßenseite ausgebaut. Seit kurzem ist der neue Gehsteig freigegeben und sind die Arbeiten offenbar beinahe abgeschlossen. Dunkler Asphalt bietet nun Fußgängern festen Halt auf dem Weg in die Stadt und zurück.

Zuvor war dort beginnend an der Bahnstreckenunterführung und fast bis zum Teich am Park die Straße halbseitig gesperrt gewesen, wodurch die Ampelregelung nötig war. Der Ausbau der Gehweganlage wurde begleitet von Kabel-Verlegearbeiten. Denn bei der Gelegenheit wurden auch neue Stromleitungen und ein Straßenbeleuchtungskabel unter dem künftigen Bürgersteig installiert, war aus der Stadtverwaltung zu erfahren. Laut Bauzeitplan war die Fertigstellung der Maßnahme Ende Oktober terminiert. Einer Veröffentlichung der Stadt zufolge hatte der „grundhafte Ausbau des Gehweges in der Neustädter Straße [...] mit einem Monat Verspätung begonnen.“ Neben der neuen Erdverkabelung für die Straßenbeleuchtung und die Thüringer Energienetze sei demnach auch ein Leerrohr für zukünftige Telekommunikationskabel verlegt worden.

Der Kostenrahmen für die Ausbaumaßnahme belief sich auf 186.000 Euro brutto. Nach einem Beschluss des Triptiser Stadtrats zum Stopp des Umbaus der sogenannten Weru-Kreuzung im Triptiser Osten zu einem Kreisverkehr flossen 31.000 Euro von diesem Projekt dem Vorhaben in der Neustädter Straße zu.