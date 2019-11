Triptis. Der Versuch, noch mehr Schnaps zu kaufen, hat für einen alkoholisierten Autofahrer in Triptis Konsequenzen.

In Triptis zu betrunken für Atemalkohol-Test

Am Sonntag, 10. November, hat ein offenbar volltrunkener Autofahrer einen folgenreichen Versuch unternommen, an einer Tankstelle in Triptis noch mehr Stoff zu kaufen.

Laut Polizei erschien der Mann gegen 20.40 Uhr mit einem VW Passat an der Tanke und wollte eine Flasche Schnaps erwerben. Die Angestellte verweigerte dies und wollte dem Mann den Autoschlüssel abnehmen. Dieser gab ihn jedoch nicht heraus. Er verließ dann mit dem Wagen die Tankstelle.

Später 2,7 Promille Atemalkohol ermittelt

Alarmierte Polizeibeamte trafen den 46-Jährigen an seiner Wohnanschrift schlafend an. Ein zielführendes Gespräch beziehungsweise ein freiwilliger Alkoholtest waren aufgrund der Alkoholisierung nicht möglich, heißt es weiter. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt, eine Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt.

Gegen 2.30 Uhr konnte ein freiwilliger Atemalkoholtest mit einem Ergebnis von 2,7 Promille Atemalkohol durchgeführt werden.