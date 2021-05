In vier Monaten wird in Oppurger Regelschule wieder gelernt

Oppurg. Die Sanierung der Regelschule in Oppurg befindet sich auf der Zielgeraden. Knapp 3,3 Millionen Euro investiert der Landkreis.

Neue Fenster, Bodenplatte, Elektrik, Farbanstrich und Dach, Fußböden, Fahrstuhl und Schallschutz. Die Liste könnte beinahe endlos fortgesetzt werden. Nach eineinhalb Jahren intensiver Sanierungsanstrengungen sollen in fast auf den Tag genau vier Monaten die Schüler der Regelschule Oppurg wieder im Gebäude lernen können. Derzeit sind sie übergangsweise im Häuserkomplex in der Pößnecker Wohlfarthstraße untergekommen. Bei einer der regelmäßigen Bauberatungen haben sich am Mittwoch zwei Mitarbeiter der Kreisverwaltung über den derzeitigen Stand informiert. Kerstin Beyer, die Fachdienstleiterin des Zentralen Liegenschaftsmanagements, zeigt sich begeistert vom Anblick.

Der entkernte Dachboden mit neuem Dach. Foto: Marcus Cislak

Kühlere Töne bestimmen das Äußere und Innere des Gebäudes. Weiße Wände und Decken, grüne, blaue und graue Farben sorgen für die nötigen Farbtupfer. Etliche Gewerke sind mit restlichen Trockenbauarbeiten beschäftigt, Kabel und Rohre sind zum Teil schon hinter den Deckenverkleidungen und in Schächten verschwunden, das grüne Linoleum für die Fußböden liegt im Erdgeschoss bereit. Steinerne Fußböden in den oberen Etagen, sowie im Treppenhaus werden bald aufgearbeitet. „Der Bauablauf funktioniert, die Planer aus Neustadt knien sich richtig rein und koordinieren, wenn es mal zu Verschiebungen kommt“, lobt Beyer.

Parkplätze, Mehrzweckraum und Fahrradstellplätze kommen noch

Das Schulgebäude. Foto: Marcus Cislak

Jüngst wurden im Vergabeausschuss des Kreises Geld für die Außenanlagen freigegeben, so dass insgesamt 3,265 Millionen Euro in die Sanierung des DDR-Baus fließen. Auf Fördermittel in Höhe von 1,87 Millionen wurde zudem zurückgegriffen. Acht Parkplätze, inklusive einem behindertengerechten, sollen bis in den Herbst entstehen, der alte Kohlenbunker im Untergeschoss wird als Mehrzweckraum umgestaltet, sowie Motorrad- und Fahrradstellplätze werden noch geschaffen. Noch vage sei, was der Schulhof für ein neues Antlitz erhalten soll. „Da sind wir noch in der Planungsphase“, sagt die Fachdienstleiterin. Mehr oder weniger sicher sei, dass sich die Verschönerung des Außenbereichs noch bin ins beginnende Schuljahr 2021/22 erstrecken werden.

Ein Blick in den Flur im ersten Obergeschoss. Foto: Marcus Cislak

Kerstin Beyer und Marian Seidel, Mitarbeiter im Liegenschaftsmanagement, hoffen, dass sich genügend Firmen für die künftigen Arbeiten vorm Gebäude melden. Denn die Auslastung der Bauunternehmen sei sehr hoch, zudem gebe es Personal- und Baustofflieferengpässe zuhauf. „Wir sind ganz froh, dass wir das meiste da haben“, sagt sie, Seidel ergänzt: „KG-Rohre, Dämmstoffe, USB-Platten und Holz sind zur Zeit echte Mangelware. Jährliche Preissteigerungen von zwanzig Prozent sind leider normal, bei den Dämmstoffen waren es sogar einhundert Prozent.“ Für die kommende Ausschreibungen gebe es jedenfalls keine Planungssicherheiten.

Daniel Neumeister verfugt die Wand. Foto: Marcus Cislak

Als sicher gilt aber, dass es überall in den zwölf Klassenräumen und Fachkabinetten ein mobiles Datennetz gibt. Das ermöglicht ein neuer Glasfaseranschluss bis ins Gebäude hinein. Interaktive Tafeln sollen installiert werden und komplett neues Mobiliar steht schon bereit.

Eine automatisierte Sonnenschutzanlage sorgt für angenehme Temperaturen im Hochsommer. Über die funktionierende neue Heizungsanlage für die kalten Monate freut sich hingegen Daniel Neumeister, Trockenbauer aus Gera. „Eine warme und zugfreie Baustelle im Winter ist viel wert“, sagt er lachend, während er eine Wand verfugt.

Auch die Brandmeldeanlage sei fast funktionstüchtig, ein barrierefreier Zugang für eingeschränkte Personen zu den Etagen durch einen Fahrstuhl und eine behindertengerechte Toilette im Erdgeschoss abgesichert, fasst die Chefin des Liegenschaftsmanagements zusammen. „Es ist und wird noch ein schönes Gebäude“, ist sie sich sicher und glaubt, dass sich die Lehrer, Mitarbeiter und vor allem die Schüler wohlfühlen werden.